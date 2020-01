Lyric Video: Crematory - The Downfall

Pionierii gothicului german Crematory îşi vor lansa albumul cu numărul 15, "Unbroken" pe 6 martie prin casa de discuri Napalm Records. Deocamdată ne încântă cu "The Downfall", care în mod inedit combină gothic metal cu un pic de death şi se simt şi influenţe industriale. Felix Stass îşi păstrează vocea dură şi guturală atât de cunoscută, iar chitara e surprinzător de proaspată şi în acelaşi timp întunecată.

"Unbroken" va aduce 15 piese noi de la Crematory, care îşi descrie creaţia drept "gothic rock'n'roll la apogeu". "The Downfall" a fost comparat cu mai vechiul hit al băieţilor, "The Fallen". Lansarea albumului va fi urmată de un turneu în luna aprilie. Ultimul release al grupului a fost "Oblivion", care a sosit în aprilie 2018. De pe acel album am putut asculta single-ul "Salvation". Grupul s-a remarcat în perioada acelui debut printr-o poziţie adversă faţă de serviciile de streaming muzical.

Anunţase chiar că precomenzile slabe de album ar fi putut duce la anularea turneului de promovare. Lucrurile nu au fost atât de sumbre până la urmă. Ca şi multe alte trupe de doom sau goth din anii '90 Crematory pornea la drum ca un grup death metal în 1991, iar ulterior a integrat şi elemente goth şi industriale în muzica sa. S-a bucurat de o perioadă de explozie a genului alături de Tiamat şi Atrocity, dar şi My Dying Bride, cu care a plecat în câteva turnee.

În plus, încă de la începuturi Crematory a primit mult timp de difuzare pe MTV Germania. A apărut şi la festivalul Wacken Open Air în 1996, 1998, 2001 şi 2008. Ce face trupa deosebită faţă de altele din genul sau este longevitatea, minus sincopa dintre 2001 şi 2003 când artiştii au plecat pe căi diferite. Iată componenţa actuală a formaţiei: