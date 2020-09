Lyric Video: Corey Taylor - HWY 666

După ce a pus Stone Sour în standby (cel mai probabil definitiv) şi a amânat turneul european Slipknot din 2020, Corey Taylor s-a concentrat pe cariera solo. În iulie am putut asculta primele single-uri de pe albumul său, "CMFT". Atât "CMFT Must Be Stopped", cât şi "Black Eyes Blue" combinau rock-ul pur american cu elemente country şi chiar mici elemente de rap-rock. Al treilea single, acest "HWY 666" este un pic mai heavy şi mai apropiat de Stone Sour, dar tot cu un aer mai grandios, de bar american în care se adună motocicliştii.

Videoclipul cu versuri ne prezintă un Corey Taylor stilizat sub formă de personaj de animaţie, care are ceva de împărţit cu diavolul. Relaţia dintre rock star-uri şi forţele întunecate a fost mereu subiect de polemici şi legende urbane, iar solistul Slipknot şi le asumă în propria mitologie. De această dată artistul a fost "lovit cu maşina" de Satana şi a fost vânat de demoni pe Highway 666. E mai degrabă vorba despre demonii interiori, cei ai adicţiei care îl bântuiau în perioada înregistrării albumului "Iowa" cu Slipknot.

Personajul animat care îl reprezintă pe Corey apare lovit, învineţit şi doborât în acest clip, pe drumul spre pierzanie. Primul album solo al vocalului artist va sosi pe 2 octombrie prin Roadrunner Records. LP-ul a fost înregistrat în Las Vegas Hideout Studios şi include piese compuse de muzician încă din liceu, plus altele noi, inspirate de izolare. Corey vine după o lansare de album cu Slipknot în 2019, apreciatul "We Are Not Your Kind". Acel disc a avut parte şi de un turneu de promovare, dar etapa din Europa şi Asia din acest an a fost anulată din cauza pandemiei Covid-19.

Slipknot trebuia să ajungă la Bucureşti pe 27 iulie, dar concertul a fost amânat pentru finalul lunii iulie din 2021. Pe solist l-am văzut cu Stone Sour la Bucureşti în iunie 2018, la Arenele Romane.