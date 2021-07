Coldplay - Coloratura

Coldplay renunță la orice parametri prestabiliți pentru muzica de radio și-și permite să crească. Fără a mai ține cont de durata recomandată a unei piese (3 - 4 min.) ori de structura strofă / refren, formația se lasă ghidată doar de nevoia de a explora, de a simți și de a transmite. "Coloratura" este, probabil, cea mai necomercială piesă a trupei de până acum, iar asta arată dorința de evoluție reală, dincolo de cifre și difuzări.

Noua piesă "Coloratura" se regăsește pe albumul "Music Of The Spheres", un material la care trupa lucrează de ceva timp. Sintagma "Music Of The Spheres" a fost înregistră de trupă ca marcă proprie, încă din luna februarie circulând zvonul că așa se va intitula noul LP al trupei. Indicii privind planurile Coldplay de a lansa acest material au început a fi răspândite încă din 2019, sintagma "Music Of The Spheres" fiind printată pe vinyl-ul albumului "Everyday Life", împreună cu mesajul: "Coldplay, în curând".

Între timp, formația a dezvăluit că noul LP va fi lansat pe 15 octombrie. Discul include single-ul "Higher Power", întregul tracklist fiind dat publicității. Printre titlurile pieselor se regăsesc și trei emoji-uri, a căror semnificație nu a fost încă explicată de membrii trupei.

Tracklist "Music of the Spheres":

01. [Ringed Planet Emoji]

02. Higher Power

03. Humankind

04. ✨

05. Let Somebody Go

06. ❤️

07. People of the Pride

08. Biutyful

09. 🌎

10. My Universe

11. ♾

12. Coloratură

Anteriorul album Coldplay a fost unul atipic. Apărut în 2019, înainte de pandemie, "Everyday Life" a fost promovat, în mare parte, online, trupa nedorind să susțină concerte.