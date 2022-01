Celestal & Cecilia Krull - Out In Style (Lyrics Video)

"Out In Style" combină refrenul melancolic al lui Celestal cu vocea magică a Ceciliei. Piesa a fost mixată de Stan Neff (Polo & Pan, Christine & The Queens).

Cecilia Krull și-a început cariera ca actriță Disney. Părinții artistei sunt cântăreți de jazz, aceasta urcând pe scena mai multor festivaluri în timpul copilăriei. Succesul a venit în 2017, odată cu piesa "My Life Is Going On", ce se găsește pe coloana sonoră a serialului "La Casa de Papel". Melodia a acumulat peste 500 milioane de stream-uri, fiind pe primul loc în mai multe țări precum Italia, Franța, Argentina, Brazilia sau Turcia. Piesa a fost certificată cu discul de platină în Franța și Italia.

Celestal este un muzician, DJ și producător francez, care a început să studieze muzica clasică și jazz la vârsta de 5 ani. Acesta a colaborat cu The Black Eyed Peas, Kylie Minogue, Shakira, Enrique Iglesias, Britney Spears și multi alți artiști importanți. În 2017, acesta a decis să înceapă propria cariera, iar hit-ul "Old School Romance" a intrat in Top 100 Global Shazam și a ajuns pe primul loc la un radio din Italia. Piesa a acumulat peste 10 milioane de stream-uri.