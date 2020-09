Lyric Video: Birdy - Open Your Heart

"Noul meu album va fi lansat la începutul anului 2021! De abia aștept ca voi toți să ascultați ceea ce am creat. Am lucrat, de asemenea, la ceva ce vă voi împărtăși înainte de asta. Am observat că mulți dintre voi m-ați întrebat când lansez muzică nouă și sper din inimă să vă placă aceste piese, au fost compuse de-a lungul ultimilor ani și sunt foarte speciale pentru mine. EP-ul "Piano Sketches" apare pe 6 noiembrie! "Open Your Heart" ("Deschideți-vă inimile")!", a transmis Birdy.

Birdy sau Jasmine van den Bogaerde, pe numele real, a fost senzația muzicală a anului 2011, cover-ul realizat pentru piesa "Skinny Love" a lui Bon Iver aducându-i artistei în vârstă atunci de doar 14 ani recunoașterea la nivel internațional.

După un album de debut ce s-a clasat pe primul loc în topurile albumelor din UK, Australia, Belgia, Franța și SUA, Birdy a trecut la promovarea celui de-al doilea material discografic, "Fire Within". Albumul a inclus 11 piese compuse de artista britanică în colaborare cu nume importante din industria muzicală. Lista celor cu care Birdy a lucrat îi cuprinde pe Ryan Tedder (Beyonce), Dan Wilson (cel care a produs single-ul "Someone Like You" pentru Adele), Rich Costey (care a colaborat cu Muse, Arctic Monkeys, Sigur Ros), Ben Lovett de la Mumford & Sons, basistul Timmy C de la Rage Against the Machine și, nu în ultimul rând, Sia Furler.

Cel mai recent album al artistei britanice se numește "Beautiful Lies" și a fost lansat în 2016. Discul a debutat pe poziție a 4-a în topul albumelor din UK, incluzând single-urile "Keeping Your Head Up", "Wild Horses" și "Words".