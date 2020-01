Lyric Video: Annihilator - Dressed Up for Evil

Veteranii thrash metal şi speed metal ne-au vizitat la Club Quantic pe final de an 2019 pentru a promova viitorul LP, "Ballistic, Sadistic". Acesta soseşte pe 24 ianuarie prin casa de discuri Silver Lining Music. "Dressed Up for Evil" este un track plin de energie şi cu multe schimbări de ritm neaşteptate. Include şi o porţiune mai calmă, urmată de riff-uri sacadate, după o primă jumătate cu pedala pe acceleraţie apăsată la maxim. Spre final canadienii se dezlănţuie ca în zilele bune ale thrash-ului din Bay Area.

Exact când credeai că solo-ul nu poate fi mai bun auzi o mostră de virtuozitate întreruptă de un solo de bas, ca şi cum ai alterna între două posturi de radio heavy metal. Videoclipul este plin de simboluri şi ritualuri oculte, făcând aluzie la cei care îşi vând sufletul pentru avuţii. Vedem o inimă umană, cărţi de joc, pumnaluri de aur, talere din metal preţios şi o muscă filmată în prim plan. Simbolul definitiv al cărnii corupte de tentaţie...

Chitaristul, fondatorul, solistul şi producătorul trupei, Jeff Waters a declarat următoarele despre acest release:

Răul ia forma omului; aşa aş descrie tema acestei piese. Oamenii care nu au bine în ei. Cei care distrug totul în calea lor, cu abuz, minciună şi negativitate. În general cei care sunt oameni scârboşi şi distrug vieţi în numele banilor, crezând că asta îi face speciali. Îi face doar diabolici şi o risipă de viaţă. La nivel muzical, acest single este un Annihilator old school în cea mai mare măsură. Este evident că vibe-ul acestei piese ne aminteşte de începuturile trupei, chiar până la perioada demo-urlor din anii '84-'88. Un punct cheie în această melodie este vocea lui John Gallagher de la RAVEN în rol de backing vocals, plus Kat Shevil de la Winds of Genocide. Este o onoare să îl avem pe John pe acest disc şi vocea sa ajută ca piesa să fie demenţială. Ah şi avem mult shredding de chitară, ceea ce fanii au cerut de ceva vreme. Sper că vă place piesa... nouă ne place!

Annhilator a fost numită de-a lungul deceniilor o trupă care a inspirat nume mari ca Pantera, Megadeth, Dream Theater, Children of Bodom şi Opeth. Noul album a fost înregistrat şi produs de către Jeff Waters în studioul cel nou Watersound Studios UK. Ultimul LP al trupei a fost "For the Demented" din 2017, iar în 2020 discografia grupului ajunge la 17 materiale.