Cu Lucia în Wonderland-ul videoclipului "Who", acolo unde îndoielile dispar

InfoMusic: Am urmărit noul tău videoclip și am avut senzația că cineva m-a luat de mână și mi-a arătat o comoară ascunsă. Vocea ta a fost ghidul, instrumentalul m-a făcut prezentă într-un univers pe care mi-am dorit imediat să-l descopăr, iar videoclipul a descris prin metafore vizuale toate emoțiile pe care piesa le-a trezit în mine. Tu ce ai simțit când ai urmărit prima oară videoclipul finalizat?

Lucia: Pff, n-am fost niciodată mai fericită de un videoclip pe care l-am filmat. Prima mea reacție a fost să râd de bucurie, după să rămân fără cuvinte, ca la final să mă încerce plânsul și toate astea în timp ce eram pe facetime cu Raluca Mărgescu (regie, filmare, motaj) și Ioana Carp (styling) care mi-au făcut o surpriză și au făcut o primă variantă de montaj chiar în ziua în care am filmat. Fetele au surprins super bine feeling-ul piesei, mai bine decât aș fi putut eu să-l descriu vreodată în imagini.

InfoMusic: Să aruncăm o privire și în spatele camerelor. Cum a luat naștere conceptul creativ al acestui clip?

Lucia: Raluca și Ioana au gândit cadrele și estetica video-ului, eu doar m-am prezentat și am țopăit pe acolo. Efectiv am țopăit până m-a luat amețeala. Am avut 100% încredere în ele pentru direcția creativă și a ieșit ceva absolut minunat. Le mulțumim super mult și Ralucăi Crăciun pentru hair&makeup și celor de la Les Vacances D'Irina, the ROAD, Crina Bulprich, Lucian Rusu și Maison DADOO pentru rochiile superbe în care m-am tot învârtit pe acolo și pentru florile care sunt și ele personaje principale în clip.

Lucia - "Who"

InfoMusic: Piesa "Who" aduce și o schimbare de sound pentru tine. A fost o direcție pe care tu ai căutat-o, sau mai curând te-a găsit ea pe tine ? Ori v-ați găsit, poate, reciproc?

Lucia: Am găsit-o toți și ea ne-a găsit pe noi. Prin toți mă refer la echipa cu care lucrez la EP-ul ăsta, cu care am lucrat și la albumul "Samsara", și anume Alexei Țurcan și Dan Georgescu.

"Ce ne dorim constant e să experimentăm cât mai mult, băieții mă împing mereu să ies din zona de confort, ceea ce am și făcut pe <<Who>>"

Direcția în care duc ei producția e evident influențată de influențele lor proprii și din fericire avem cam aceleași referințe, suntem toți trei fani ai acelorași genre-uri. Pentru materialul ăsta am încercat să lucrez și împreună cu trupa, deci o să se regăsească și influențe din partea lor pe ici pe colo.

InfoMusic: Lirica piesei curge foarte bine pe instrumental. Ai scris versurile având în minte o anume fluență?

Lucia: Liniile de voce și versurile sunt scrise fix după cum m-a dus muzica. Știu că unii compozitori își calculează metrica, dar eu până acum am mers pe "what feels right". Spre exemplu, middle-eight-ul era complet diferit de varianta finală, am scris linia de voce și versurile cu vreo săptămână înainte să o înregistrăm, în contextul în care piesa era deja în lucru de vreun an. Uneori gut feeling-ul îmi spune pur și simplu "partea asta nu e ce trebuie" sau "poate să fie mai bine" sau "mai e nevoie de ceva în plus sau în minus".

InfoMusic: Vorbește-mi despre "animalul" la care faci referire în piesă.

Lucia: Avem cu toții unul, deci nu mi se pare că are sens să-l descriu pe al meu: e ăla care te trage înapoi când totul merge bine. Care te face să te îndoiești de tine și de ce faci și de alții și de ce fac ei. Și trăiești cu el, uneori reușești să îl gonești, alteori nu.

"Cam asta face piesa "Who": e un fel de descântec de protecție contra <<animalului>>"

Un fel de spray repelent, dar care sună bine.

InfoMusic: Mi s-a părut intrigant finalul piesei. Acel "buf" din încheiere m-a făcut să zâmbesc, să ies din transă și să realizez că ceva palpabil s-a întâmplat. Îndulcește cumva și piesa. Care a fost efectul pe care l-ai dorit cu acest "buf"?

Lucia: Acel "buf" este sunetul pe care îl scoate Universul atunci când implodează, este o antică sonoritate transcedentală care depășește limitele perceptibile ale spațiului și timpului, dispersându-se în eter de parcă nu ar fi apărut vreodată, iar scrierea corectă este de fapt "būfvffv". Glumesc. A fost un 'mic drop' verbal după ce am tras take-ul perfect de voce, ar fi fost dificil și scump să fac asta cu microfonul cu care chiar am tras. Când a mixat piesa, Dănuț a păstrat "buf"-ul ca o glumă și până la urmă ne-am atașat de el și l-am lăsat să rămână.

InfoMusic: "Who" este prima piesă de pe EP-ul "Immersia", un prim single foarte sugestiv pentru ideea de scunfundare în adânc, spre autocunoaștere. Care a fost momentul în care ai realizat că vrei să scrii despre asta și cum ai ajuns la titlul EP-ului?

Lucia: Titlul a apărut când am scris proiectul AFCN prin care am obținut finanțare pentru materialul la care lucrăm. Tot conceptul proiectului se învârte în jurul găsirilor de noi modalități de a ne apropia între noi, în special noi artiștii de public, într-o perioadă în care concertele nu se mai pot ține cum se țineau înainte de pandemie.

"Proiectul IMMERSIA nu cuprinde doar EP-ul ci și un concert filmat, o lansare neconvențională, unde audio-ul o să fie înregistrat și mixat 3D, ca atunci când oamenii îl ascultă în căști să se simtă de parcă ar fi acolo cu noi"

Mai dau puțin din casă și spun și că o să fie filmat într-o pădure, ca să surprindem toate sunetele naturii și să creăm o experiență cu adevărat imersivă, după cum îi spune și numele.

InfoMusic: Ajută-ne să pătrundem în universul EP-ului tău. Spune-ne câteva versuri dintr-o piesă nelansată de pe "Immersia", care are o însemnătate aparte pentru tine.

Lucia: O să dau un citat din "Who" și anume "It's coming out, coming out of its shell/It's a hell of an animal/It wants fear, it wants rain/It's funny it wants us to be the same" care descriu perfect cum s-a comportat "animalul" despre care povesteam mai sus în ultimul an. Cred că mulți dintre noi l-am simțit la fel.

InfoMusic: Când apare EP-ul și unde te vom putea vedea vara aceasta?

Lucia: "IMMERSIA" o să apară undeva în toamnă, cel mai probabil prin octombrie, dar până atunci o să lansăm constant single-uri de pe el. Până atunci, ne vedem pe 30 iunie în Expirat, pe 3 septembrie la Grădina Urbană și urmează să anunțăm și restul de evenimente unde o să ne poată găsi lumea vara asta.

InfoMusic: Aș vrea să termin interviul ăsta cu un "buf". Ce te face să zâmbești de fiecare dată, indiferent în ce stare ai fi?

Lucia: Poze și filmulețe cu pisici, garantat 100%, works every time.

Despre Lucia

Probabil primul star YouTube al României, Lucia a debutat în 2012 cu single-ul "Silence" – acesta aducându-i peste 27 de milioane de vizualizări și legiuni de fani în toată lumea. Treptat, și-a construit o nișă sonoră proprie și a lansat două materiale de studio: "Silence" și "Samsara".

Cel mai recent album reprezintă o nouă etapă muzicală - mai matură, mai experimentală și incredibil de sinceră. O veritabilă "renaștere", în ton cu titlul albumului, și în același timp o călătorie într-un univers sonor propriu creat de Lucia alături de cei trei producători cu care a lucrat, Alexei Țurcan (Travka), Dan Georgescu (byron) și Robert Iulian (Next EX).