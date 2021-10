Lucia călătorește spre sine cu "Immersia" și ridică o punte către noi: "Fiecare piesă reflectă ce vrea ascultătorul să reflecte"

InfoMusic: Nu mulți artiști au reușit să fie productivi în pandemie, dar tu te numeri printre excepții. Lansezi un nou EP, "Immersia", iar direcția muzicală e una diferită. E acesta un nou început pentru tine sau e doar continuarea firească a parcursului tău artistic?

Lucia: Nici eu n-aș fi fost atât de productivă dacă n-aveam deadline-uri, clar. Dar ne-am străduit să ne ținem de program și în același timp să nu transformăm procesul din unul plăcut în unul stresant, în așa fel încât "Immersia" să fie o continuare firească a ce a existat înainte, așa cum ai spus și tu. Pot să zic că materialul ăsta e mai relaxat, chiar dacă e mai îndrăzneț puțin decât precedentul, și a fost foarte distractiv de făcut.

InfoMusic: Muzica e o oglindă fidelă a emoțiilor noastre. Ce simți că reflectă "Immersia"?

Lucia: Diverse. Piesele nu au neapărat legătură între ele, cât sunt o colecție de 'diverse'. Îmi place să cred că fiecare dintre ele reflectă ce vrea ascultătorul să reflecte, mi-ar plăcea mult să aud de la fiecare în parte ce însemnătate alocă pieselor sau întregului material.

Lucia despre concertul "Immersia", filmat în Parcul Natural Comana: "Pentru noi a fost o experiență foarte mișto pentru că nici n-ai cum să nu te relaxezi și să nu te bucuri de o locație așa frumoasă"

InfoMusic: Sunt 5 piese pe noul EP, iar cele două pe care încă nu le-ai lansat întregesc foarte bine coloritul acestui material. "All of the Worlds" mi-a dat un pic de Bjork vibes, în prima parte. Apoi "am decolat" și nu știu unde am ajuns, dar m-am bucurat de călătorie. Cum a apărut piesa asta și cu ce film ai asocia-o (cred că ar merge bine pe o coloană sonoră)?

Lucia: E într-adevăr a hell of a trip. Scheletul piesei a apărut la mine în dormitor vara trecută și avea la bază doar chitara și vocea, iar Alexei și Dănuț au înflorit-o cu percuția și synth-urile alea magice. Clar aș vedea-o în ceva serial science fiction gen Travelers, care mi-a plăcut super super mult.

Lucia - "All Of The Worlds"

InfoMusic: În septembrie ai filmat un concert în mijlocul pădurii din Parcul Natural Comana. Cât de diferit e un astfel de concert de cel desfășurat indoor, sau chiar de cel outdoor, dar ținut pe scena unui festival?

Lucia: Variabilele sunt mult mai multe, am stat cu sufletul la gură până în ultima secundă să nu ne prindă vreo ploaie. În afară de factorii externi, pentru noi a fost o experiență foarte mișto pentru că nici n-ai cum să nu te relaxezi și să nu te bucuri de o locație așa frumoasă. Ah, minus țânțarii, care ne-au omorât total.

InfoMusic: Care au fost highlight-urile acestui an, pentru tine?

Lucia: Festivalurile! Și evident lucratul la EP și la filmarea din pădure, a fost o vară destul de plină pentru noi.

InfoMusic: Care este momentul tău preferat al zilei și viciul care-ți face viața mai frumoasă?

Lucia: Seara/noaptea, când pot să mă bucur de viciul meu preferat și anume niște rose + playlisturi cu 2000s hits. Sunt o fată simplă, dă-mi niște 'love don't cost a thing' și un pahar de purcari și aia e.

InfoMusic: Ce-ți place să faci pentru a rupe rutina?

Lucia: Nu-mi place deloc să rup rutina, așa că n-o fac. Lăsați-mi rutina în pace, de ce s-o rupem, săraca?

"Am descoperit că sunt o fată cinstit de mișto și că îmi place de mine mai mult decât credeam"

InfoMusic: Îți place mai mult să primești feedback sau să-l oferi?

Lucia: Ambele? Nu m-am gândit niciodată la asta. Îmi place să dau feedback doar atunci când înțeleg pe deplin un lucru/o zonă de expertiză. Și în direcția cealaltă mereu cer feedback pentru tot ce fac, că altfel n-aș avea cum să mă dezvolt.

InfoMusic: Ultimii doi ani nu au fost deloc ușori pentru nimeni, dar ne-au dat tuturor un răgaz de a sta mai mult cu noi și de a aprecia lucrurile simple, cum ar fi o plimbare în parc sau o ieșire la terasă. Ce simți că a schimbat pandemia în felul tău de a privi lucrurile?

Lucia: Cred că am ajuns să mă bucur la maximum de propria-mi companie: pentru că am avut atât de mult timp de petrecut cu mine însămi, am descoperit că sunt o fată cinstit de mișto și că îmi place de mine mai mult decât credeam.

"Cred că soluția ar fi să privim din nou oamenii ca pe oameni, nu ca pe niște cifre: medicii și tot personalul medical care e la capătul puterilor, cum e și mama, cei care își pierd viața din cauza bolii, familiile care rămân în urma lor"

InfoMusic: Știu că e un subiect sensibil, dar aș vrea să vorbim puțin despre vaccinare. Mama ta este medic epidemiolog, deci acest subiect nu-ți este străin. Ce te-a convins pe tine să te vaccinezi și ce site-uri am putea accesa pentru a ne documenta mai bine pe această temă? Cred că mulți oameni nu se vaccinează fie pentru că nu au destule informații, fie pentru că informațiile care au ajuns la ei sunt de fapt opinii neargumentate sau teorii ale conspirației.

Lucia: N-a fost nevoie de prea multă 'convingere' pentru că am considerat mereu că vaccinurile sunt printre cele mai utile invenții ale lumii moderne, având în vedere câte boli au fost eradicate sau ținute sub control datorită lor.

Cred că soluția ar fi să privim din nou oamenii ca pe oameni, nu ca pe niște cifre: medicii și tot personalul medical care e la capătul puterilor, cum e și mama, cei care își pierd viața din cauza bolii, familiile care rămân în urma lor, cei care suferă pe termen lung din cauza ei, cei care pierd tot ce au construit toată viața.

Ca o paralelă, eu asta fac și când mă uit la numărul de oameni care îmi ascultă muzica, îmi imaginez o sală plină cu 500, 1000, 10000 de oameni. Poate dacă fiecare ar face exercițiul ăsta, și anume să-și imagineze o sală plină cu oamenii de mai sus și interacțiunea pe care ar avea-o cu ei, percepția generală s-ar schimba un pic. Legat de documentare, recomand surse internaționale care au la bază studii realizate pe un număr foarte mare de persoane, mi se pare că e super important să înțelegem contextul global.

InfoMusic: Cum ar trebui să fie 2022 pentru a compensa pentru ultimii doi ani?

Lucia: Mai liniștit, mai puțin bolnav, mai puțin incert.

Despre "Immersia"

Noul EP Lucia conține 5 piese: "Simple" (THE CALCULATION), "Who" (THE ANIMAL), "Rogue" (THE FLIGHT), "Backseat" (THE NOISE) și "All of the Worlds" (THE END). Fiecare dintre ele este însoțită de un artwork dedicat cu reprezentări vizuale randate 3D de către artistul vizual Matei Băcanu (@unmatei). Discul este disponibil pentru streaming și download pe toate platformele de distribuție digitală.

Pe 24 octombrie, pe canalul de YouTube al Luciei si pe platforma Overground Showroom are loc premiera concertului IMMERSIA Live, filmat în luna septembrie în mijlocul pădurii din Parcul Natural Comana.