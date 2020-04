Artiști în izolare | Jurjak: "Muzica compusă în izolare este sinceră și introspectivă"

Dacă nu ar fi în izolare, Jurjak s-ar bucura de micile plăceri ale vieții. Carantina nu i-a răpit simțul umorului și nu s-a lăsat afectat nici de amalgamul de informații neverificate care circulă neostenit în online. Muzica îi rămâne confidentă în această perioadă, șase noi piese fiind rezultatul introspecției din ultimele săptămâni.

Pe Jurjak îl puteți urmări live și din izolare. Pe 23 aprilie, "Vântul" va bate din nou, cică, frunza-n dungă, iar publicul se va bucura de un nou concert din seria Qreator - Home Together Edition. Găsiți toate detaliile despre acest eveniment aici.

InfoMusic: De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

Jurjak: Sunt în carantină de aproximativ 6 săptămâni, cel mai dor îmi este să ies la o bere cu prietenii si să cânt pe scenă.

InfoMusic: Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

Jurjak: Nu am nici un tabiet nou de când stau în casă.

InfoMusic: Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

Jurjak: Nu citeam si nici nu citesc știrile, poate în primele saptămâni de izolare mă uitam la știri la tv, dar acum mai mult la filme.

InfoMusic: Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

Jurjak: Dacă nu prea mă uit la știri, sunt ferit și de fake news.

"Am visat că am intrat într-un magazin să îmi cumpăr o cravată mov și vânzătorul nu a vrut să îmi dea"

InfoMusic: Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

Jurjak: Gust glumele în general dacă sunt glume bune.

InfoMusic: Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

Jurjak: Groove Armada.

InfoMusic: E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

Jurjak: Da, este foarte prielnică perioada de izolare pentru compus, am făcut 6 piese și două videoclipuri până acum 😊.

VIDEO: Jurjak - "Timpul" (piesă compusă în carantină)

InfoMusic: Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

Jurjak: Cred că muzica compusă în izolare este o muzică sinceră si introspectivă cumva.

InfoMusic: Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

Jurjak: Am visat că am intrat într-un magazin să îmi cumpăr o cravată mov și vânzătorul nu a vrut să îmi dea, a zis că nu e ok să port cravată mov 😊.

InfoMusic: Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

Jurjak: Berea și vinul.

InfoMusic: Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

Jurjak: Să merg la o petrecere sau un grătar cu prietenii.

InfoMusic: Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

Jurjak: Lumea sigur va fi mai distantă și poate mai paranoică, dar cred că mulți oameni o să fie mai buni și o să se bucure mai ușor de lucrurile simple.

Despre Jurjak

Muzician, regizor, artist vizual și licențiat în dreptul proprietății intelectuale, Jurjak (George Petroșel) a lansat în toamna lui 2018 cel de-al doilea album de studio. Intitulat "Blues Berry", pe acesta se găsesc influențe blues, electro, rock și folk - bineînțeles reunite sub amprenta stilistică proprie, care l-a consacrat încă de la primul disc. Din formula live a trupei fac parte muzicieni experimentați precum Dan Minel Stoica (chitară, clape), Daniel Olteanu (tobe) și Narcis Axinte (bass).

Anul trecut, Jurjak a fost nominalizat la premiile Gopo pentru soundtrack-ul filmului "Planeta Petrilă", piesă care apare și pe noul album cu titlul "Imnul Minerilor".