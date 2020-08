Irina Baianț: "Mă inspiră viața, cu toate lucrurile bune și cele mai puțin bune [...] Tot ce ne face vulnerabili, vii și unici"

Dintotdeauna, muzica clasică creează stări, emoție și povești. Fiecare clapă apăsată, fiecare coardă atinsă, fiecare notă executată reușesc să transmită mai mult decât sunetul plăcut al muzicii. Reușesc să trezească în ascultător sentimente de care poate nici nu era conștient. Despre această calitate a muzicii și nu numai am vorbit cu Irina Baianț, una dintre cele mai talentate și apreciate soprane din România. Te invităm să citești interviul pe care ni l-a acordat artista.

Irina Baianț a reușit să ocupe un loc special în sufletul publicului, atât prin intermediul concertelor de operă, cât și prin musical-urile memorabile. Irina este considerată cea mai prolifică tânără soprană româncă, având în spate o suită de evenimente importante. De la recitaluri în cinstea Simonei Halep și a prințesei Stéphanie de Monaco, concerte sub bagheta maestrului Vladimir Cosma, unul dintre acestea având loc în prezența extraordinară a președintelui Rusiei, până la rolurile principale din cele mai apreciate musical-uri din România: Christine Daae ("Fantoma de la Opera") și Eliza Doolitle ("My Fair Lady"), Irina Baianț a devenit un nume ce se regăsește pe buzele iubitorilor de muzică și teatru.

Interpretă a mai multor genuri muzicale (pop-opera, musical, operetă, operă), soprana Irina Baianț se bucură de un succes real în țară și în străinătate, concertând în cele mai cunoscute locuri dedicate artei. Dintre acestea amintim Zenith Arena din Lille, Palais des Congrès și Grand Rex din Paris, Smetana Hall din Praga sau Sala Palatului din București.

O altă scenă pe care soprana Irina Baianț va urca este cea a Teatrului de Vară din Herăstrău. Pe 31 august, Irina vă invită să vă bucuraţi de arii şi duete din opere, operete şi musical-uri celebre, într-o frumoasă seară de sfârşit de vară. Talentatei soprane i se vor alătura două voci masculine celebre: Florin Ristei şi Adrian Nour. Veţi avea ocazia să îi ascultaţi pe cei cei doi artişti abordând secvenţe muzicale pe care le interpretează mai rar, în compania Irinei Baianţ, dar şi în momente solo. Întregul concert se va derula sub bagheta reputatului dirijor Daniel Jinga care se va afla, ca de obicei, la pupitrul Orchestrei Metropolitane Bucureşti.

InfoMusic: Cum a luat naștere pasiunea pentru operă și ce te-a făcut să te concentrezi pe acest gen muzical în detrimentul altuia?

Irina Baianț: Muzică fac de la 3 ani, opera am descoperit-o mai târziu, recunosc că nu am fost foarte mare fan la început. Admiram pe cei ce cântau acest gen, dar mi se părea imposibil, până când imposibilul s-a transformat în pasiunea vieții mele. Am început târziu, spre sfârșitul clasei a 11-a, dar cu o bună determinare și organizare, poți muta munții.

InfoMusic: Cum îți menții vocea într-o formă bună?

Irina Baianț: Vocea e cel mai sensibil "instrument" și este strâns corelată starea psihică, fizică și emoțională de voce. Somnul, tăcerea, exercițiile foniatrice și hidratarea sunt principalele susținătoare ale unei voci sănătoase.

InfoMusic: În cazul în care exersezi acasă, ce părere au vecinii tai? Sunt înțelegători?

Irina Baianț: Nu am avut niciodată probleme cu vecinii. Mă cunosc, știu că sunt momente în care trebuie să ia parte la "încălzirea" de dinainte de unele concerte și ne cunoaștem de mult timp, așa că se bucură de concerte gratuite la ore decente.

InfoMusic: O mulțime de artiști mainstream aleg să îmbine opera cu pop, rock sau rap în piesele lor. Cum ți se pare aceasta abordare?

Irina Baianț: Există o tendință tot mai mare de a îmbina genurile muzicale și apreciez creativitatea celor ce semnează astfel de colaborări. Cred că muzica e un limbaj universal și trece orice barieră, făcându-și loc în inima publicului de orice categorie.

InfoMusic: Cum ai reușit să treci peste un "accident" neplăcut pe scenă? (un vers uitat, probleme cu vocea, o complicație cu vreun costum, etc), dacă ți s-a întâmplat până acum?

Irina Baianț: Mi s-a întâmplat și cu siguranță se va mai întâmpla ca neprevăzutul să-și facă loc în orice performanță live, pentru că în asta constă frumusețea spectacolelor în carne și oase. Stăpânirea de sine și mintea lucidă și ageră sunt cheia rezolvării unei astfel de situații.

InfoMusic: Pe lângă vocea extraordinară, ai, de asemenea, și talent actoricesc. Dacă ar trebui să faci o alegere între musical și operă, care ar fi aceea și de ce?

Irina Baianț: Nu aș putea alege. E ca și cum te-aș întreba dacă ar fi să-ți pierzi unul dintre simțuri, pe care l-ai alege?! Încă nu pot face astfel de diferențieri, poate peste un timp, să se aleagă de la sine. Acum, mă bucur de ceea ce pot face, lucru deloc comun și mai vorbim peste câțiva ani.

InfoMusic: La sfârșitul lunii august, vei susține un concert la Teatrul de Vară din Herăstrău. Ce sentimente îți trezește întoarcerea în fața publicului în contextul pandemiei și lipsei de evenimente?

Irina Baianț: Cel mai frumos sentiment posibil. E ca o renaștere! Noi, artiștii, trăim pentru emoția pe care o dăm publicului și ne hrănim sufletele din aplauzele și bucuria celor în fața cărora stăm, pe scenă. Aștept cu nerăbdare să îmi aud din nou vocea purtată pe acordurile Orchestrei Metropolitane București și să trăiesc!

InfoMusic: În cadrul spectacolului din Herăstrău vei avea o serie de invitați speciali, printre care Florin Ristei și Adrian Nour. Cum a început colaborarea cu cei doi?

Irina Baianț: Ne-am cunoscut cu mulți ani în urmă, când niciunul dintre noi nu confirmase încă potențialul imens care se întrevedea și am avut mereu siguranța că își vor dovedi harul, pentru că le-am văzut ambiția și bucuria nesecată de a fi pe scenă, și au luptat mult pentru asta. A venit apoi primul proiect în care am fost toți 3 implicați, musicalul "Fantoma de la Operă", proiect în care am adus la viață o poveste incredibilă, care din punctul meu ne-a unit ca echipă și ne-a pus în bagajul experiențelor de viață o prietenie strașnică, ce va rămâne.

InfoMusic: Continuând în aceeași nota a colaborărilor, împreună cu ce artist/artiști visezi să cânți pe cele mai mari scene ale lumii?

Irina Baianț: Nu am planuri. Această perioadă m-a învățat să nu mai așteptări. Prefer să mă surprindă plăcut bucuriile vieții, decât să le aștept și să nu se mai întâmple.

InfoMusic: Ce te inspiră să aduci, de fiecare dată când urci pe scenă, un moment artistic care să lase o amprentă cât mai îndelungată asupra spectatorului?

Irina Baianț: Mă inspiră viața, cu toate lucrurile bune și cele mai puțin bune, emoțiile, trăirile, speranțele, greutățile și puterea. Tot ce ne face vulnerabili, vii și unici.