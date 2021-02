La 10 ani de "Perfect", după un 2020 defect, Dan Byron ne recomandă "Songul pușcăriașului": "E piesa care se potrivește în aproape orice situație"

2020 nu ne-a "ferit de intemperii", dar nici la geneza piesei ce dă titlul albumului "Perfect" n-au stat ani prea roz, așa că ne păstrăm simțul umorului și în 2021. E, până la urmă, un an aniversar pentru formația byron, iar cei 10 ani de "Perfect" merită sărbătoriți. Chiar dacă e pandemie, de un concert online tot ne vom bucura. Așa cum se cade la o aniversare, vom reasculta toate piesele de pe acest album de cover-uri alese parcă pentru un documentar al muzicii folk/rock românești, melodii care, ne-a mărturisit Dan Byron, au devenit treptat parte din el.

Luna aceasta se împlinesc 10 ani de când trupa byron lansa un album cu piese "una și una", o selecție de melodii cu însemnătate, despre cine am fost, dar și despre cine suntem. Atent reorchestrate, piesele și-au păstrat prospețimea, iar albumul rămâne "Perfect" și la 10 de la apariția sa.

Cei care își doresc să reasculte piese ca "Granița-n raniță", "Dacă vrei" sau "Ploaie în luna lui Marte", sunt invitați la show-ul byron de pe 17 februarie 2021, transmis online pe Streamerse.net. Biletele se vând în sistem "pay what you want", dând fanilor oportunitatea de a-și susține formația.

Dan Byron așteaptă cu nerăbdare să cânte toate melodiile de pe albumul "Perfect", mărturisindu-ne că nici nu mai e nevoie să pună discul pentru a le asculta, ele devenind treptat parte din el. Toate aceste piese, ne-a mai spus Dan, ar merita a fi menționate cu prisosință într-un documentar al muzicii folk/rock românești, la fel cum trupe ca Nava Mamă, Pinholes sau Fluturi pe Asfalt ar descrie foarte bine actualul curent underground. Am vorbit și despre musical-ul lui Nae Caranfil, care nu s-a mai făcut, despre structura unui cover și reinterpretări după piese byron, iar la final l-am rugat să ne facă o recomandare pentru un 2021 mai bun. Așa am ajuns la "Songul pușcăriașului".

De vorbă cu Dan Byron, la 10 ani de "Perfect"

InfoMusic: Albumul "Perfect" apărea în 2011, un an în care Adele domina topurile generaliste cu "Rolling in the Deep", iar scena rock se bucura de noi albume de la Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, The Black Keys și Korn, printre alții. Dacă ar fi să relansați albumul "Perfect" într-o ediție aniversară și să adăugați în tracklist un cover după o piesă memorabilă din 2011, care ar fi aceea și cum ți-ar plăcea să o reorchestrezi?

Dan Byron: "Perfect" chiar apare anul ăsta într-o ediție aniversară, dar nu i-am mai adăugat nicio piesă. Credem că e perfect așa cum e . Dar dacă ar fi fost să-i adăugăm, probabil am fi ales o piesă de la Alternativ Quartet și am fi făcut-o folk-jazz sau electro minimalist.

"Mă distrează cum mă chinuiam să cânt în română după atâția ani de cântat în engleză"

InfoMusic: Ce a însemnat pentru tine lansarea albumului "Perfect" în 2011 și cum e să-l reasculți acum?

Dan Byron: Am muncit mult la albumul ăsta și au fost niște momente în care m-am îndoit că o să-l putem duce la capăt. Lansarea a fost foarte mișto, turneul de după a fost însă un calvar. Am lucrat cu cinci toboșari diferiți pe parcusul lui, pentru că al nostru avea alte priorități (de care noi știam de la bun început). Prin urmare pe tot parcursul turneului am făcut repetiții. Când s-a terminat eram cu toții praf de oboseală. Cum e să-l reascult acum? Ca o întoarcere în timp. Mă distrează cum mă chinuiam să cânt în română după atâția ani de cântat în engleză. Dar altfel e parte din mine, îl pot asculta și fără să pun discul.

InfoMusic: Cât de departe poți să mergi cu un cover atunci când reinterpretezi o piesă? De ce anume ar trebui să ții cont?

Dan Byron: Cred că poți să mergi oricât de departe, cu condiția să fie încă recognoscibilă. Cred că atunci când începi să modifici și versurile deja calci pe un teritoriu mai delicat. Dar până și asta poți face dacă nu exagerezi.

InfoMusic: Tracklistul "Perfect" cuprinde cover-uri după melodii românești, dar și două piese nelansate ale regizorului Nae Caranfil, care ar fi trebuit să apară într-un musical. Cum se numea acel musical și de ce nu a mai fost produs?

Dan Byron: Se numea "De cealaltă parte a zidului" și din câte îmi amintesc în primă fază n-a trecut de cenzură. Erau totuși anii ’80, iar Nae era cel puțin îndrăzneț. După aia nu știu exact ce s-a întâmplat, cel mai probabil a fost prea ocupat cu filmele (respectivul musical fiind gândit pentru teatru). Eu tot sper că într-o bună zi îl va scoate. Din câte știu și el își dorește. Probabil e complicat cu finanțările, dar vorba americanului - "where there’s a will, there’s a way".

InfoMusic: Pe soundtrack-ul cărui film simți că s-ar potrivi piesele de pe albumul "Perfect"?

Dan Byron: Pe soundtrack-ul unui film românesc ne-depresiv.

"Trebuie să fii un pic mai babalâc ca să facă cineva un întreg album de cover-uri după muzica ta"

InfoMusic: Dacă s-ar face un documentar despre istoria muzicii folk și rock din România, care dintre piesele de pe albumul "Perfect" ar merita a fi menționate? Și dacă tot am deschis acest subiect, ce alte piese / trupe nu ar trebui să lipsească din documentar?

Dan Byron: Cam toate piesele de pe "Perfect" merită menționate. Nefiind ale noastre, îmi pot asuma lipsa de modestie. Alte trupe? Pfff, păi sunt o grămadă. E drept că unele cântă sau au cântat doar în engleză, dar tot românești sunt. Spre exemplu n-ai cum să faci un asemenea documentar fără să vorbești despre Implant Pentru Refuz, Firma, Travka, OCS, The Mono Jacks, Grimus, Vița de Vie, Robin & the Backstabbers, White Walls, Goodbye to Gravity, ș.a.m.d.

Eu aș face și un capitol despre actualul curent underground, cu Nava Mamă, Pinholes, Fluturi pe Asfalt și alții ca ei. Sau cu curentul indie de acum 10-15 ani, cu The Amsterdams, The MOod sau mai puțin cunoscuții Sophisticated Lemons.

InfoMusic: Ce artist sau trupă ți-ai dori să facă un album de cover-uri byron?

Dan Byron: Cineva din viitor. Trebuie să fii un pic mai babalâc ca să facă cineva un întreg album de coveruri după muzica ta.

InfoMusic: Pe 17 februarie veți cânta din nou piesele de pe albumul "Perfect". Concertul va fi online, devenind astfel accesibil și fanilor din afara țării. Ce ți-ai dori să știe despre acest show aniversar cei care vă vor urmări de acasă?

Dan Byron: Că ne-am fi dorit din suflet să putem să-l facem față în față, dar în contextul actual varianta online este cea mai safe. Platforma Streamerse.net, pe care se va face transmisa live, are o secțiune de comentarii similară cu cea de la Facebook, iar la finalul concertului vom mai rămâne puțin de vorbă și le vom răspunde la întrebări celor care ne vor urmări de acasă. Un fel de meet & greet virtual.

InfoMusic: 2020 a fost oricum, numai nu perfect. Dacă l-am putea face, totuși, mai bun ascultând pe repeat o piesă de pe albumul "Perfect", pe care ne-ai recomanda-o.

Dan Byron: "Songul pușcăriașului", evident. E piesa care se potrivește în aproape orice situație.