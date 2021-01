"Gloria" trupei The Mono Jacks e dincolo de pandemie: "Am simțit oamenii foarte aproape de noi"

În urmă cu un an se năștea "Gloria". The Mono Jacks avea atunci în față o agendă plină de concerte, albumul proaspăt lansat urmând să ajungă la fanii formației din întrega țară. La Arenele Romane au venit 2000 de oameni, amintirea acelei seri rămânând pregnantă pentru Doru Trăscău și colegii săi. Acel concert a fost printre ultimele susținute fără restricții, înaintea ca pandemia să ne răpească intimitatea unui show live. Ceva totuși nu s-a schimbat. "Am simțit oamenii foarte aproape de noi", ne-a spus Doru, iar această realitate nu a fost știrbită de pandemie. Chiar dacă 2021 nu ne-a adus încă libertatea dorită, "Gloria" va fi alături de fani și la aniversarea de un an. Concertul se va ține online, iar publicul va fi din nou aproape.

Pe 3 februarie, trupa The Mono Jacks va urca din nou pe scenă pentru a aniversa un an de la lansarea albumului "Gloria". Evenimentul va avea loc la Expirat, va fi transmis online prin intermediul platformei Streamerse și va putea fi vizionat din toate colțurile lumii. Fanii își vor putea susține formația cumpărând bilete în sistem "pay what you want". Înaintea acestui concert, Doru Trăscău ne-a povestit despre bucuria și nerăbdarea de a urca din nou pe scenă, despre amintirea frumoasă a concertului de la Arene, din 2020, dar și despre recunoștința pentru sprijinul și afecțiunea primite din partea fanilor. Doru a început să lucreze și la piese noi, muzica menținându-l în pandemie pe linia de plutire. InfoMusic: Salutare, Doru! 2021 începe pentru voi cu aniversarea celui mai recent album TMJ, "Gloria". A trecut un an de la apariția acestui material și de la show-ul sold-out de la Arene, unde 2000 de fani au fost alături de voi. Ce amintiri păstrezi de la concertul de lansare? Doru Trăscău: Îmi aduc aminte că a fost foarte multă lume, că am avut cu toții emoții și că am avut o scenă așa cum ne-am dorit . Îmi aduc aminte că la finalul serii m-am trezit cu sacoul lui Andrei și cu Andrei purtând sacoul meu. Chestiunea era de-a dreptul misterioasă pentru că noi nu ne aminteam să ne fi schimbat hainele între noi. Ceruserăm în mod expres ca înainte de a ne sui pe scenă să fie beznă totală. În momentul în care ne pregăteam să venim pe scenă, echipa tehnică ne-a montat căștile și în bezna aceea ne-au îmbracat cu hainele greșite. "Ceva din felul în care s-a petrecut comunicarea ne-a dat întotdeauna senzația de siguranță și de susținere" InfoMusic: Primul an al "Gloriei" a fost unul cu multe incertudini, în care cu toții am așteptat vești mai bune. Care au fost, pentru tine, momentele în care ai reușit să vezi și ceva pozitiv în tot acest necunoscut? Doru Trăscău: Știam că avem o gașcă de oameni faini în jurul nostru la fel cum știam că avem niște fani care ne iubesc foarte tare. În perioada asta lucrurile astea au fost din ce în ce mai evidente și suntem recunoscători pentru asta. InfoMusic: Cum au reacționat fanii la această schimbare de paradigmă, în care concertele sunt rare și, inevitabil, diferite? I-ați simțit alături de voi? Doru Trăscău: Am simțit oamenii foarte aproape de noi și deși nu a fost o chestie spusă cu subiect și predicat, ceva din felul în care am ajuns să interacționăm, ceva din felul în care s-a petrecut comunicarea ne-a dat întotdeauna senzația de siguranță și de susținere. "Vin în fiecare zi la micul meu studio. Aici îmi țin mintea ocupată după un program fix, nine to five" InfoMusic: Cu toții am fost nepregătiți pentru tot ce a însemnat pandemie și măsuri restrictive. Simți că ai reușit să te adaptezi la această nouă normalitate? Doru Trăscău: Aș spune mai degrabă că m-am ajustat acestei realități și tot ajustez în continuare. Am să continui să fac asta pentru că, așa cum este evident pentru noi toți, "termenul" se prelungește. Totul se va termina cu o mare beție. InfoMusic: Cum arată acum programul lui Doru? Doru Trăscău: Vin în fiecare zi la micul meu studio. Aici îmi țin mintea ocupată după un program fix, "nine to five". Cânt și compun cât de mult pot ca să nu o iau razna. "Este nevoie de timp ca să sedimentăm ceea ce ni se întâmplă" InfoMusic: Cât de des te vezi/vorbești cu băieții din trupă? Doru Trăscău: De văzut ne vedem foarte rar, de auzit ne auzim ceva mai des, fie că ne scriem pe grupul nostru de conversație, fie că mai facem câte o conferință video. InfoMusic: V-a inspirat perioada asta în a începe să lucrați la ceva nou? Doru Trăscău: Vorbeam cu un bun prieten de-al meu despre ce înseamnă să fii inspirat într-o perioadă ca asta și el a avut o remarcă care mi-a rămas în minte. Mi-a spus că după părerea lui este nevoie de timp ca să sedimentăm ceea ce ni se întâmplă. Este nevoie de timp ca sentimentele pe care le vom fi adunat în urma acestei experiențe să poată ajunge la suprafață până în punctul în care să scriem sau să cântăm despre asta. InfoMusic: Anul trecut îmi spuneai că aveți în plan lansarea "Gloriei" și pe vinyl. Va fi 2021 anul în care s-ar putea materializa acest plan? Doru Trăscău: Rămâne cum am stabilit. "Gloria" o să apară și pe vinyl. InfoMusic: O veți sărbători pe "Gloria" în cadrul unui concert, pe care îl veți susține la Expirat, și pe care fanii din toate colțurile lumii îl vor putea urmări online. Cu ce emoții întâmpinați acest show? Doru Trăscău: În primul rând este pentru noi toți un moment important faptul că sărbătorim un an de când am lansat albumul. Apoi ne dorim foarte tare să ne suim pe scenă, să cântăm. Faptul că suntem pe scena de la Expirat cu siguranță o să ne ajute să ne simțim mai aproape de experiența unui concert așa cum o știam. "Muzica reprezintă în continuare echilibrul" InfoMusic: Înainte ca lumea să fie dată peste cap, îmi spuneai că muzica îți oferă la fel de mult pe cât îți ia. Cum s-a schimbat relația ta cu muzica în lunile de pandemie? Doru Trăscău: Ce am spus nu a fost în niciun fel schimbat de pandemia prin care trecem. Cu alte cuvinte, muzica reprezintă în continuare echilibrul. InfoMusic: Cu ce gânduri intri în 2021 și ce-ți propui să faci, indiferent ce ni s-ar așterne în față? Doru Trăscău: În 2021 învăț foarte mult, scriu un album solo, am îmbrăcat haina de producător, vreau să studiez pianul și am să fac tot posibilul să călătoresc cât mai mult cu motocicleta.