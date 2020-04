Artiști în izolare | Dan Byron: "Dacă societatea va arăta la fel după această pandemie, înseamnă că n-am înțeles nimic"

Dan Byron practică distanțarea socială de câteva săptămâni bune. Îi este dor de concerte și de ieșirile cotidiene în oraș, însă a reușit să se acomodeze și cu izolarea. E obișnuit să aibă un program fix, așa că în lipsa evenimentelor își investește timpul în exerciții de compoziție. Cât despre fake news-uri și teorii ale conspirației, ne mărturisește că a citit multe prostii pe tema actualei pandemii.

În noiembrie 2019, Dan și colegii din byron lansau albumul "Nouă". Cei care au ratat ocazia de a-l asculta live sau vor să-l reasculte, o pot face accesând platforma Overground Showroom, o proaspăt lansată bibliotecă de video on demand dedicată concertelor. Aici veți găsi concertul byron - Nouă, live la Cincșor, o sesiune filmată și înregistrată de trupă la Transylvania Guesthouses în primele zile din martie 2020.

Tototdată, dacă vă e dor să vă încărcați bateriile cu un show live byron, formația va susține un concert online joi, 16 aprilie. Găsiți toate detaliile despre eveniment aici.

InfoMusic: De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

Dan Byron: Imediat se fac cinci săptămâni. Mi-e dor de concerte, evident, dar și de ieșirile obișnuite în oraș. Vorba cântecului: "you don’t know what you’ve got till it’s gone"…

InfoMusic: Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

Dan Byron: Programul meu e destul de fix de ani de zile și în mare parte se petrece acasă, așa că izolarea nu mă încurcă prea mult.

InfoMusic: Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

Dan Byron: Un pic mai des ca înainte. Încerc să mă țin departe de isterie și să știu doar strictul necesar.

"Am auzit multe prostii, inclusiv despre laboratoare secrete, viruși fabricați și declarații ale unor oameni importanți despre cum ne încurcă seniorii economia"

InfoMusic: Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

Dan Byron: Fake news au un format destul de ușor de recunoscut, mai ales că sunt axate pe click-bait. Mijlocul meu principal de informare este internetul de mulți ani, așa că știu ce cu ce se mănâncă. N-aș putea să-ți spun care a fost cea mai absurdă, dar da, am auzit multe prostii, inclusiv despre laboratoare secrete, viruși fabricați și declarații ale unor oameni importanți despre cum ne încurcă seniorii economia.

InfoMusic: Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

Dan Byron: Știi cum e, râdem, glumim, dar în incintă. De data asta la propriu. Nu știu ce ne-am face fără umor, probabil am începe să coborâm scara evoluției.

InfoMusic: Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

Dan Byron: Sunt foarte dat pe spate de noul album al lui Moses Sumney.

"Muzica din perioada pandemică va fi cel puțin la fel de bună ca cea scrisă în perioada nepandemică, dar mijloacele de înregistrare vor fi diferite"

InfoMusic: E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

Dan Byron: Nu, dar am făcut o mulțime de exerciții de compoziție. În plus, când a început izolarea eu tocmai terminasem un challenge în care scrisesem zece piese noi, așa că aveam nevoie de un răgaz.

InfoMusic: Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

Dan Byron: Cel puțin la fel de bună ca cea scrisă în perioada nepandemică, dar mijloacele de înregistrare vor fi diferite, adică studiourile se vor muta în dormitor, ceea ce poate să fie și bine. Billie Eilish tocmai a luat opt Grammy-uri pentru un album înregistrat așa.

"Mă gândesc la Newton, care a pus bazele teoriilor sale într-o situație asemănătoare - Universitatea Cambridge se închisese pe perioada ciumei"

InfoMusic: Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

Dan Byron: Nu-mi aduc aminte prea bine, dar era ceva legat de igienizarea cumpărăturilor.

InfoMusic: Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

Dan Byron: Mă gândesc la Newton, care a pus bazele teoriilor sale într-o situație asemănătoare - Universitatea Cambridge se închisese pe perioada ciumei, iar proaspătul absolvent s-a văzut nevoit să-și continue studiile acasă. Să sperăm doar că nu va trebui să stăm la fel de mult, Newton a petrecut în izolare vreo doi ani.

InfoMusic: Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

Dan Byron: Probabil ceva banal, care pe moment va fi un super eveniment.

InfoMusic: Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

Dan Byron: Lumea va arăta clar mai bine, nivelul de poluare a început să scadă, ș.a.m.d., însă dacă societatea va arăta la fel [după această pandemie], înseamnă că n-am înțeles nimic.

Despre Dan Byron

Dan Byron este liderul și vocalistul trupei byron. Formația are în discografie 7 albume de studio si 3 DVD-uri live: "Acoustic Drama", "Live Underground" (filmat în Salina Turda) și "Electric Marching Band", în care cântă alături de Fanfara Garnizoanei Bistrița și un cor de elevi. Cel mai recent album byron se numește "Nouă" (2019 ) și este un material "destul de întunecat" despre România şi angoasele sale.

Înainte de byron, Dan a mai activat în câteva formule și formații, cele mai notabile fiind Kumm și Urma. De-a lungul anilor a colaborat cu o mulțime de artiști, printre care Alexandru Andrieș, Nicu Alifantis, Paula Seling, Luiza Zan.