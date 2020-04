Artiști în izolare | Cătălin Rulea (Toulouse Lautrec): "Nu carantina mă împiedică să fac tot felul de lucruri, ci precauția"

Izolarea i-a oferit răgaz lui Cătălin Rulea să mediteze asupra multor aspecte ale vieții umane și să adopte și câteva noi tabieturi. Cu prilejul acestui interviu, am vorbit pe larg despre umor în contexte incomode, teorii ale conspirației și constructe sociale, muzica pe care s-a construit prezentul și îngrădirea libertății, atunci când rațiunea îți spune oricum ce ar fi prudent de făcut.

InfoMusic: De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

Cătălin Rulea: În primul rând, această izolare a dus la sistarea activităților cu public. În rest, lucrurile merg înainte. Deci interzicându-se publicul, s-au sistat pentru o perioadă lungă de timp concertele. Dacă vă gândiți cu ce mă ocupam eu înainte, e clar că pentru mine a însemnat stop joc. Să nu poți să cânți în public, să nu poți să ai piese de teatru în public, să nu poți organiza evenimente. Cred că asta este grav pentru o mare parte din ceea ce numim artiști. Nu pot spune că mi-e dor de nimic. Eu de cântat, cânt în continuare, și asta îmi plăcea cel mai mult, dar pentru supraviețuirea unei trupe, spre exemplu, este esențială activitatea publică.

InfoMusic: Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

Cătălin Rulea: Da. Cânt la toate instrumentele în studio, construiesc lego din ce în ce mai des, joc Master Mind și tabinet, stau câte două ore la soare între 12 și 2, timp în care beau vin roșu, gătesc foarte mult (recomand calamar pe gratar și scrumbie la gratar, dar și pâinea făcută cu lapte bătut). Sigur că unele dintre activitățile de mai sus le fac cu fiul meu, să nu credeți că am dat în mintea copiilor... sau?

InfoMusic: Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

Cătălin Rulea: Mult mai puțin. Știrile le citesc pentru a fi în rândul lumii și pentru ceva informații despre legi pentru persoane juridice. În general atitudinea mea față de știri este foarte sceptică, reportajele mi se par mult mai interesante, reportaje de genul celor de la Recorder, Casa Jurnalistului, Tolontan, etc.

"Este interesant că unui lucru în care crede majoritatea nu are rost să-i contești existența"

InfoMusic: Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

Cătălin Rulea: Nu prea iau în seamă ce se vorbește. Am citit Harari în ultima vreme și el are o minte foarte ordonată, cumva te ordonează și pe tine. E adevărat că e în zona big thinking, dar totuși sunt multe exemple în ceea ce scrie el. El vorbește, spre exemplu, despre marile povești în care oamenii cred, nu contează realitatea, contează povestea. Asa este și cu acest virus. De văzut îl vede doar un specialist la microscop sau îi constată efectele un doctor care tratează un pacient sau știe pe pielea lui un pacient infectat. Noi ceilalți trebuie să credem.

Și acum: este interesant că unui lucru în care crede majoritatea nu are rost să-i contești existența. Existând în mintea majorității, el există astfel cu adevărat. Dacă una dintre teoriile conspirației ar fi obținut majoritatea în mintea oamenilor, aceea ar fi fost adevărată... nu știu pentru cât timp. Un bun exemplu este Dumnezeu. Dumnezeu există nu pentru că avem dovezi științifice în acest sens, ci pentru că există o credința majoritară. Dumnezeu există pentru că oamenii CRED că există.

Aș mai spune un lucru care îmi stăruie în minte și atât, ca să nu scriu prea mult. Pe Worldometer, numărul oamenilor pe Pământ se apropie galopând de 8 miliarde. Tot pe Worldometer noi fugim de un virus care nu contează nici cât un vârf de ac în această creștere demografică. Acum faceți voi calculele și extindeți această informație.

"Autocenzura nu face foarte bine umorului"

InfoMusic: Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

Cătălin Rulea: Glumele sunt întotdeauna bune. Mi se pare că ce a diminuat politica corectă a ultimilor ani este fix umorul. Autocenzura nu face foarte bine umorului. Poți face glume misogine? Poți face glume la adresa homosexualilor? Poți face glume la adresa romilor? Poți face glume la adresa evreilor? Răspunsul meu este "da", dar restul ține de bunul simț, nu poate fi stabilită limita umorului prin lege. De aceea legea este blândă cu parodia. Totuși, dacă tu faci o glumă cu corona virus într-un context în care cineva este îndurerat de o pierdere în familie tocmai din cauza virusului, cred că își dă seama oricine de prost gustul situației.

InfoMusic: Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

Cătălin Rulea: Pink Floyd, Sfinx, Sideral, Experimental Quintet, John Anderson. Am studiat un pic trecutul în interes profesional și sunt într-o perioadă a redescoperirilor istorice. E un exercițiu bun. Oricum din contemporaneitate nu mai înteleg nimic. Uite las și eu aici o evoluție a muzicii pop-rock și îmi explicați voi:

InfoMusic: E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

Cătălin Rulea: Nu prea am avut chef. Acum, spre final, am început să mai caut lucruri noi. M-am mulțumit cu câteva reinterpretări și cu studiul instrumentelor. Asta nu înseamnă că nu este bună perioada, înseamnă doar că perioada asta nu se suprapune cu o perioadă în care eu am chef de compus lucruri noi. Anul trecut în aprilie am lansau un album cu Toulouse Lautrec - "X" și de atunci am căutat mai mult în plan personal niște lucruri, chiar și muzical vorbind. Oricum, vă recomand albumul "X" și vă mai recomand un album care e la free download.

InfoMusic: Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

Cătălin Rulea: Nu știu. Sunt prea multe variabile și nu îmi plac generalizările.

InfoMusic: Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

Cătălin Rulea: Nu sunt foarte bun pe oniric. Mai visez câteodată, dar uit extrem de repede. Cred că era ceva cu Corona totuși, încercam să mă feresc, să stau departe, dar nu reușeam, peste tot erau oameni. Și de fapt visul ăsta cred că se potrivește și cu realitatea. E greu să fugi de ceva ce nu vezi.

"Dacă e să îmi lipsească ceva cu adevărat, acesta este tenisul"

InfoMusic: Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

Cătălin Rulea: Nu am o problemă cu moralul zilele astea. Totuși, înainte jucam foarte mult tenis și asta cred că îmi lipsește și fizic, dar și psihic. Dacă e să îmi lipsească ceva cu adevărat, acesta este tenisul.

InfoMusic: Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

Cătălin Rulea: În primul rând, pot face foarte multe lucruri și astăzi. Eu mă pot deplasa în interes de serviciu în foarte multe locuri. Fac fotografii, filmări și înregistrări pe teren. Însă nu carantina mă împiedică să fac tot felul de lucruri, ci precauția. Crezi sau nu crezi în virus, trebuie să fii precaut. Eu personal cred în adevărul științific al unui virus și mai cred că este doar un exercițiu pentru alți viruși și microbi letali care pot lovi omenirea. Primul cântec pe care mi l-am cântat în minte în carantină a fost "Fragile". Primul lucru pe care îl voi face începând cu 15 mai va fi să joc tenis zilnic. În rest, voi rămâne precaut până la vară.

"Oamenii au acest talent de a uita"

InfoMusic: Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

Cătălin Rulea: Oamenii au acest talent de a uita. Uite, eu le zic astăzi că suntem prea mulți, că suntem 8 miliarde și planeta nu ne mai suportă. Pe lângă faptul că suntem 8 miliarde, vrem toți să fim miliardari. Le spui asta acum, în majoritate sunt de acord și după aceea încep să-și facă credite, corporații, mașini, case, asigurări de sănătate și să se înmulțească. "O lume mai bună"... pe Marte , pe Lună. Asta este încheierea mea:

Despre Cătălin Rulea

Vocalist al trupei Toulouse Lautrec, Cătălin Rulea se exprimă cu lejeritate în engleză, franceză sau română. Formația și-a început activitatea în 2009 și a făcut încă de la debut deliciul topurilor indie, multe din piesele lor ajungând pe locul 1 la radiouri de profil ("Te spun", "Yesman" sau "Domino"). Au cântat la multe festivaluri de muzică (B’estfest, Peninsula Felsziget, Untold, Shine, Fete de la Musique) și au îmbogățit sonor festivaluri de film (Shorts Up, Future Shorts, European Film Festival) și de literatură (în Ungaria, Polonia și Germania).

Cel mai recent album al trupei se numește "X" și a fost lansat în 2019, marcând aniversarea a zece ani de activitate Toulouse Lautrec. Grupul și-a rafinat abordarea artistică, menținând doza de impresionism de tentă franceză, grefat pe o realitate românească ușor paralelă, care i-a consacrat încă de la primul album.