Artiști în izolare | JO: "Cred că iubirea față de cei din jur e cea mai importantă acum"

Pandemia de coronavirus a schimbat regulile jocului într-o perioadă în care artiștii susțineau, de regulă, zeci de concerte. Pentru a rămâne conectați în continuare la "viața de scenă", inaugurăm o nouă rubrică. Vorbim cu "Artiști (aflați) în izolare" și aflăm ce se întâmplă cu ei și cu muzica lor cât #stămacasă.

De câtă vreme te afli în izolare și de ce ți-e cel mai dor din viața de dinainte de pandemie?

JO: De aproape 4 săptămâni suntem în izolare. Mi-e dor de scenă și de prietenii mei. Mi-e dor să cânt pentru lume, să mă întâlnesc cu oamenii la concerte, să cântăm împreună. Asta îmi lipsește cel mai mult.

Ai vreun nou tabiet de când stai acasă?

JO: Fac sport zilnic, citesc muuult mai mult decât înainte, gătesc zilnic. Mă bucur că avem mai mult timp liber și că putem face lucruri cărora nu prea le dădeam atenție înainte.

Cât de des citești acum știrile, comparativ cu perioada pre-pandemie?

JO: Înainte nu prea citeam știrile. Acum în fiecare zi intru pe net și mă informez despre situație sau deschid televizorul jumătate de ora pe zi, cât să aflu lucrurile importante.

"[Pandemia de coronavirus] E un subiect care trebuie luat foarte în serios și pe care trebuie să-l tratăm cu multă grijă"

Cum te ferești de fake news și care a fost cea mai ridicolă teorie a conspirației pe tema COVID-19 de care ai auzit?

JO: Urmăresc doar știrile oficiale de pe canale tv sau site-uri oficiale si de calitate. Am auzit foarte multe teorii conspirative pe această temă și cred că cel mai important este să nu ducem mai departe astfel de informații, pentru că nu ai de unde să știi cine se gândește să le creadă :)).

Guști glumele cu coronavirus sau ți se pare că-i un subiect despre care nu ar trebui să se glumească?

JO: E un subiect care trebuie luat foarte în serios și pe care trebuie să-l tratăm cu multă grijă, însă trebuie să ne păstrăm și simțul umorului și pozitivismul în această perioadă, care are nevoie de multă energie bună și optimism din partea oamenilor.

"Îmi place să punem prin casă muzică veselă, să dansăm în timp ce facem curat, în timp ce gătim"

Ce piese/artiști au revenit sau au intrat în playlistul tău în ultimele zile?

JO: Ascult muzică pozitivă de când stau în izolare. Îmi place să punem prin casă muzică veselă, să dansăm în timp ce facem curat, în timp ce gătim, să cântam tare, să rămânem optimiști și să facem totul mai distractiv.

E perioada de izolare prielnică pentru compus? Ai compus ceva în aceste săptămâni?

JO: Da și nu. Am făcut ce am simțit, așa că, în perioada aceasta mai mult am cântat, am făcut vocalize, am lucrat mai mult pe interpretare decât pe compus.

"Iubirea față de cei din jur e cea mai importantă acum, sau, mai bine spus, mixul dintre iubire, grijă și energie pozitivă"

Cum crezi că va fi muzica compusă în perioada pandemică?

JO: Sincer nu știu, probabil va fi diversă, fiecare se exprimă artistic cum simte și cum consideră că e util pentru cei din jur. Observ că mulți fac piese chiar despre situație în sine. Important e ca artiștii să reușească să transmită, fiecare prin harul și drumul său, cel mai important mesaj pe care trebuie să-l audă lumea în această perioadă. Cred că iubirea față de cei din jur e cea mai importantă acum sau, mai bine spus, mixul dintre iubire, grijă și energie pozitivă.

Care a fost cel mai ciudat vis pe care l-ai avut de când stai în izolare?

JO: Am visat urât vreo 3 nopți. Nu îmi amintesc exact ce, dar știu că am visat urat și m-am trezit foarte agitată. Probabil din cauza tensiunii adunate, a nesiguranței, a temerilor, a gândurilor care-și fac de cap inconștient după primirea informațiilor de tot felul din toată lumea și a faptului că trecem printr-o perioadă de criză pe plan mondial, cu multe necunoscute, riscuri și energii grele adunate.

"Îmi place să mă uit la comedii, la stand-up-uri și la conținut amuzant, ca să îmi ajut psihicul și să-mi ridic starea de spirit"

Ce te ajută să-ți menții moralul ridicat în perioada asta?

JO: Familia și cei dragi. Și muzica pe care o ascult. În plus, îmi place să mă uit la comedii, la stand-up-uri și la conținut amuzant, ca să îmi ajut psihicul și să-mi ridic starea de spirit.

Care va fi primul lucru pe care îl vei face când carantina se va încheia?

JO: O să mă urc în mașină și o să merg la mare sau la munte, doar ca să mă așez și să trag aer în piept tare.

Cum crezi că va arăta lumea după această pandemie? Va mai fi la fel?

JO: Cred că va fi mai bună. Oamenii vor înțelege cât de important e să aprecieze lucrurile simple și cu adevărat importante în viață.

Despre JO

JO, pe numele real Ioana Anuța, s-a născut la Slatina, pe 29 august, în aceeași zi cu Michael Jackson, artistul ei preferat. De 3 ani își sărbătorește ziua de naștere lansând câte o piesa nouă, în 2019 aniversarea fiind marcată de single-ul "Caută-mă", înregistrat împreună cu iubitul ei, Juno.

JO a descoperit muzica la 12 ani și de atunci nu a mai existat cale de întoarcere. Face canto de la 13 ani, cu Crina Mardare, studiind totodată chitara și pianul. A cochetat și cu actoria, terminând Facultatea de Teatru la clasa Maiei Morgenstern.