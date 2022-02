The Scorpions a lansat piesa "Seventh Sun", single înălţător de pe noul album

"Seventh Sun" stă sub semnul vocii înălţătoare a solistului Klaus Meine, în vreme ce chitaristul Rudolf Schenker face minuni la chitara sa Flying V. E un misticism şi un mister aparte la această piesă, care inspiră momentul în care băieţii răi intrau în scenă într-un film din anii '80. Pe alocuri are ceva de Pink Floyd. Aminteşte şi de alte hituri Scorpions, precum "Animal Magnetism", "The Zoo" şi "China White".

La început de an 2022 Scorpions a lansat melodia şi clipul "Rock Believer", cu o colecţie de imagini din concertele sale de pe tot globul. Primul single de pe LP a fost "Peacemaker" şi a sosit la final de an 2021. Noul disc va avea 11 piese şi va sosi prin casa de discuri Spinefarm pe 25 februarie.

Iată tracklist-ul lui "Rock Believer":

01. Gas În The Tank

02. Roots In My Boots

03. Knock 'Em Dead

04. Rock Believer

05. Shining Of Your Soul

06. Seventh Sun

07. Hot And Cold

08. When I Lay My Bones To Rest

09. Peacemaker

10. Call Of The Wild

11. When You Know (Where You Come From)

12. Shoot For Your Heart

13. When Tomorrow Comes

14. Unleash The Beast

15. Crossing Borders

Scorpions va porni turneul "Rock Believer" în martie în Las Vegas, unde are programate 9 concerte, în cadrul unei rezidenţe la Hollywood Hotel. Apoi va pleca spre Europa, unde are programate 6 concerte în Franţa şi 6 în Germania, cu Wolfgang Van Halen în deschidere (fiul lui Van Halen) şi trupa sa MAMMOTH WVH. Ultimul album lansat de Scorpions a fost "Return to Forever" din 2015, care includea melodii din anii '80 scoase pentru prima dată din arhivă.

A fost şi ultimul material discografic cu James Kottak la tobe, el fiind apoi înlocuit de Mikkey Dee, fost component Motorhead. Scorpions este activă din anul 1965, fiind una dintre cele mai longevive formaţii rock din lume. Cea mai cunoscută piesă a sa rămâne "Wind of Change", un simbol social şi politic şi unul dintre imnurile căderii Zidului Berlinului. Single-ul a vândut peste 14 milioane de unităţi în toată lumea.