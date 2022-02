"The Lord of the Rings: The Rings of Power" a dezvăluit primul trailer oficial - VIDEO

Trailerul de 60 de secunde se deschide cu o voce narativă fermecător de curioasă, familiară oricărui fan Lord of The Rings. Cuvintele par să fie rostite de un harfoot - un strămoș al hobbiților. Restul teaserului se desfășoară rapid, prezentând o succesiune amețitoare de imagini.

"Nu te-ai întrebat vreodată ce mai este acolo? Există minuni în această lume dincolo de percepția noastră. Le pot simți!"

Acțiunea serialului "The Rings of Power" are loc în cea de-a doua epocă a Pământului de Mijloc, cu mii de ani înainte ca Bilbo sau Frodo să-l întâlnească pe Gandalf. Povestea mai înglobează alte elemente importante precum ascensiunea lui Sauron, povestea emblematică a lui Númenor și Ultima Alianță a Elfilor și Oamenilor. După cum își amintește oricine l-a citit pe Tolkien sau a văzut trilogiile lui Peter Jackson, "Stăpânul Inelelor" sau "Hobbitul", o mare parte a acțiunii este condusă de o bijuterie super-puternică: "un singur inel să le stăpânească pe toate". Noul serial se va concentra pe toate inelele, menționate în poemul lui J.R.R. Tolkien:

"Trei inele pentru stăpânii elfi cei de sub soare,

Şapte pentru ei, piticii de viţă din săli de stâncă,

Nouă, Oamenilor care ştiu că-n lumea lor se moare, Unul

pentru el, Seniorul Întunecimii-n noaptea lui adâncă

Unde-s Umbrele în Ţinutul Mordor, ca să le găsească.

Şi pe toate să le-adune un inel, şi altul nime,

Să le ferece pe toate, astfel să le stăpânească, Unde-s

Umbrele, în Ţinutul Mordor, în întunecime".

Chiar dacă teaserul nu arată nicio urmă de inele, există o mulțime situații pline de adrenalină, susținute de personaje interesante. Vedem o versiune tânără a lui Galadriel, cum se cațără pe un munte înghețat, asistăm la o luptă cu arce și săgeți, participant fiind și elful Arondir sau facem cunoștință cu prințul Durin IV și prințesa Disa din tărâmul Khazad-dûm.

Efectul general al teaserului este unul de mare amploare, serialul "The Lord of the Rings: The Rings of Power" promițând să ofere publicul o impresionantă poveste fantasy. Potrivit presei străine, Amazon a cheltuit aproximativ 465 de milioane de dolari numai pentru primul sezon, pe lângă cele 250 de milioane de dolari pe care le-a plătit patrimoniului Tolkien pentru drepturile de a realiza serialul.

VIDEO: Trailer "The Lord of the Rings: The Rings of Power"