Jack Savoretti vine în România în 2022; Artistul va susține două concerte, la București și Cluj-Napoca

Jack Savoretti este un artist britanic a cărui muzică poartă ascultătorul printr-un amalgam de folk, indie și alternativ. A avut de mic o latură artistică. În adolescență singurul lucru care îi trezea interesul era poezia. Asta, însă, până când mama lui i-a cumpărat prima chitară.

"Scriam tot timpul. Era cel mai plăcut lucru pe care îl puteam face: să stau sub un copac cu un carnet de notițe și să mă fac pierdut undeva, în gândurile mele. (...) După ce am început să cânt la chitară am fost surprins să observ cât de mulți oameni devin interesați de ceea ce ai de spus, comparativ cu situația în care ai recita, pur și simplu, o poezie. Apoi nu m-am mai putut opri. Scriam constant, în fiecare zi, a devenit pentru mine o formă de conversație, un mod de a interacționa cu lumea", povestea Jack Savoretti în unul dintre interviurile sale.

Primul album al artisului a apărut pe piață în 2007. "Between the Minds" a debutat pe locul 5 în UK Indie Charts, în 2009 apărând albumul "Harder Than Easy", înregistrat în legendarul studio al lui Jackson Browne împreună cu membri ai trupei lui Tom Waits. Au urmat discurile "Before the Storm" (2012), "Written in Scars" (2014), "Sleep No More" (2016), "Singing to Strangers" (2019) și "Europiana" (2021). Ultimele două materiale au debutat pe prima poziție în topul discurilor din UK, artistul bifând în 2019 și o colaborare cu Kylie Minogue, pentru piesa "Music's Too Sad Without You".

"Europiana", albumul lui Jack Savoretti care a marcat o colaborare cu Nile Rodgers

Cel mai recent album, "Europiana", a inclus un featuring cu Nile Rodgers, colaborarea cu reputatul muzician și producător punându-și puternic amprenta stilistică.

"Nile aduce groove-ul, strălucirea și eleganța, exact elementele care definesc Europiana. Fără Nile Rodgers, Europiana nu ar exista!", a declarat Jack Savoretti.

În luna octombrie, Jack Savoretti va aduce și în România acest album, cu prilejul turneului "Europiana". Artistul va concerta pe 21 octombrie la Fratelli Studios din București și pe 22 octombrie la FORM Space din Cluj-Napoca.

Prețuri bilete la concertele lui Jack Savoretti din București și Cluj-Napoca:

Evenimentul va respecta toate normele în vigoare la data desfășurării acestuia. Fiecare bilet include o donatie de o liră pentru War Child (www.warchild.org).

Primele 100 de bilete din fiecare categorie au preț earlybird. Biletele se pun în vânzare miercuri, pe 23 februarie, la ora 11:00.

Bilete la concertul din București:

earlybird, primele 100 de bilete: 119 lei Acces General (fără loc) și 139 lei VIP (cu loc la masă)

presale: 129 lei Acces General (fără loc) și 159 lei VIP (cu loc la masă)

la acces: 156 lei Acces General (fără loc) și 206 lei VIP (cu loc la masă)

Bilete la concertul din Cluj-Napoca: