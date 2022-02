Doctor Strange s-ar putea intersecta cu un personaj din X-Men, într-un nou trailer "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

"Multiverse of Madness" - prima continuare independentă pentru Doctor Strange - îl are în prim plan pe Strange în timp ce încearcă să limiteze consecințele vrăjii de fracturare a multiversului pe care a lansat-o în "Spider-Man: No Way Home". Descântecul a făcut ca răufăcătorii din multivers să ajungă în realitatea centrală a Universului Cinematic Marvel. În timp ce încearcă să-și repare propriile greșeli, Strange cere ajutorul unui alt vrăjitor puternic: Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), proaspăt devenită Scarlet Witch în timpul miniseriei "WandaVision". Cei doi vor forma o echipă încercând să oprească monștrii și răufăcătorii din multivers.

Ei bine, noul trailer prezintă o ipoteză interesantă; aceea că Scarlet Witch ar deveni un personaj negativ. Mai mult, se pot observa două versiuni ale acestui personaj - Scarlet Witch vs. Wanda Maximoff. Rămâne de văzut care va fi evoluția acestui personaj, dacă va deveni răufăcător, dacă este vorba despre o versiune malefică dintr-un alt univers sau dacă echipa Marvel se pricepe foarte bine la editat și doar își intrigă fanii.

În continuare, trailerul îl arată pe Doctor Strange încarcerat și adus în fața unei comisii. O voce narativă spune: "Ar trebui să-i spunem adevărul", înainte ca pe ecran să apară un personaj chel. Este foarte probabil ca acea comisie să fie The Illuminati, acea voce să fie a lui Patrick Stewart și acel cap să fie al liderului X-Men, profesorul Charles Xavier. Zvonurile conform cărora "Multiverse of Madness" ar introduce The Illuminati, o societate secretă de supereroi care manipulează din culise lumea, au umplut internetul de luni de zile. Profesorul X este unul dintre membrii fondatori ai grupului în benzile desenate, astfel că ar avea sens ca Stewart să își reia rolul emblematic din filmele "X-Men".

Pelicula "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" îi are în distribuție pe Benedict Cumberbatch, Elisabeth Olsen, Rachel McAdams ca Dr. Christine Palmer și Chiwetel Ejiofor ca Karl Mordo. Xochitl Gomez va debuta în rolul tinerei eroine America Chavez.

Sam Raimi a preluat locul regizorului original "Doctor Strange" - Scott Derrickson - care a renunțat la film din cauza diferențelor creative. Raimi este deja cunoscut în lumea supereroilor pentru că a regizat trilogia "Spider-Man" cu Tobey Maguire în rolul principal. Scenariul este scris de Michael Waldron și Jade Halley Bartlett, cunoscuți pentru seria "Loki".

VIDEO: Trailer "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"