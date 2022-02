Ascultă "City of Gods", o colaborare Kanye West, Alicia Keys și Fivio Foreign - AUDIO

Albumul "Donda" a apărut pe 29 august 2021 și a fost ascultat la trei evenimente transmise live: pe stadionul Mercedes Benz din Atlanta și Soldier Field din Chicago - fiecare dintre acestea doborând recordurile globale ale Apple Music pentru transmisiuni live.

Varianta deluxe a acestui material conține 5 piese noi: "Up From the Ashes", "Remote Control Pt. 2", "Never Abandon Your Family", "Keep My Spirit Alive Pt. 2" si "Life of the Party". Ultima piesă este o colaborare cu Andre 3000 și a fost făcută publică de Drake la propriul radio, OVO Sound. "Never Abandon Your Family" a fost inclusă în setlist la evenimentul de pe 22 iulie, din Atlanta, dar nu a fost lansată pe prima variantă a albumului.

Kanye West - "Life Of The Party" (feat. Andre 3000)

Kanye West este un rapper, cântăreț, compozitor, producător muzical, creator de modă și antreprenor american. Acesta a lansat 12 albume, toate având un succes imens. West este printre cei mai apreciați muzicieni ai secolului XXI și este unul dintre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile, cu 32 de milioane de unități vândute și 100 de milioane de descărcări în întreaga lume. Artistul are în palmares un total de 21 de premii Grammy, astfel intrând în lista celor mai premiati artiști din toate timpurile. Trei dintre albumele sale au fost incluse si clasate pe lista actualizată din 2012 "500 Greatest Albums of All Time" a Rolling Stone.

Tracklist "Donda" (deluxe version) - Kanye West: