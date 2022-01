Sidney Poitier a murit la vârsta de 94 de ani; A fost primul actor de culoare care a primit premiul Oscar

Născut în 1927 în Miami, Florida, Sir Sidney L. Poitier a fost un actor, regizor, activist şi ambasador. În 1964 atingea apogeul carierei sale, câştigând Oscarul pentru "Cel mai bun actor în rol principal", pentru prestaţia din filmul "Lilies of the Field". În carieră actorul a primit două alte nominalizări la Oscar, 10 nominalizări la Globurile de Aur, dar şi 2 nominalizări la premiile Emmy şi 6 la BAFTA.

A fost unul dintre ultimii supravieţuitori ai "epocii de aur" a Hollywood-ului şi după moartea lui Kirk Douglas în 2020 era cel mai în vârstă câştigător masculin de premiu Oscar. A deţinut şi un rol oficial, de ambasador în Japonia din partea statului Bahamas între anii 1997 şi 2007. În 1974 actorul a fost făcut cavaler de către Regina Elisabeta a II-a, iar în 2009 a primit medalia prezidenţială a libertăţii din patea lui Barack Obama, preşedintele SUA.

Sidney Poitier a fost cel mai mic dintre 7 copii, fiul unor fermieri din Bahamas, care deţineau o fermă în Cat Island. Filmografia sa include 55 de titluri în calitate de actor, dar şi 9 pelicule în calitate de regizor. Actorul a avut şi multe opere spoken word şi era apreciat pentru vocea sa aparte. De altfel a primit şi un premiu Grammy pentru cel mai bun album Spoken Word.

La vârsta de 15 ani a plecat din Bahamas pentru a locui cu fratele său în Miami, apoi s-a mutat la New York, unde a lucrat ca spălător de vase. În SUA s-a lovit de rasism, neputând să găsească un job. Ulterior ajungea în armata Statelor Unite şi într-o trupă de teatru din Harlem. Neavând ureche muzicală nu a prins prea multe roluri, iar în 1949 a făcut tranziţia spre filme.

În 1950 s-a remarcat în pelicula "No Way Out", în care juca un doctor tânăr care se confruntă cu un pacient rasist. "The Blackboard Jungle" din 1955 l-a cimentat ca o senzaţie la Hollywood, acesta fiind primul film cu o coloană sonoră rock'n'roll, în frunte cu "Rock Around the Clock". "The Defiant Ones" din 1958 i-a adus prima nominalizare la Oscar şi un premiu BAFTA.

Cel mai prolific an a fost 1967, atunci când actorul a jucat în 3 filme şi era cel mai în vogă om de la Hollywood la acel moment. Poitier a făcut senzaţie şi a intrat în conştiinţa colectivă prin rolul său din "In the Heat of the Night", pentru care a primit nominalizări la premii BAFTA şi Globul de Aur. A jucat un detectiv din Philadelphia, care investiga o crimă într-un orăşel de rednecks din Mississippi. Filmul avea să câştige 5 premii Oscar, inclusiv "Cel mai bun film".

În România Sidney Poitier e apreciat mult pentru "Ghici Cine Vine la Cină", o super producţie, în care actorul joacă delicatul rol (pe atunci) al iubitului unei fete albe care este invitat să îi cunoască părinţii. Părinţii erau jucaţi de Spencer Tracey şi Katherine Hepburn, care alternau între idei liberale şi reticenţa de a avea un ginere de culoare. La momentul filmării căsătoria inter rasială era încă ilegală în 17 state din SUA. Moartea sa pe 7 ianuarie la vârsta de 94 de ani lasă un mare gol în panteonul Hollywood-ului de altădată.