Melodiile semifinaliștilor Eurovision România 2022 sunt online; Ascultă-le - AUDIO

Artiștii calificați în semifinala Eurovision România 2022 încep luna ianuarie cu piesele publicate pe YouTube. Toate cele 46 de melodii au devenit disponibile publicului larg, ascultătorii urmând să se poată pronunța în curând în privința selecției celor potrivite pentru concurs.

În cea de-a doua etapă a semifinalei Selecției Naționale merg mai departe doar 20 de melodii. Acestea vor beneficia de expunere într-un show TV, care va fi difuzat de TVR pe 12 februarie.

"Cincisprezece piese vor fi alese de juriul de specialitate prin vizionarea acestor piese, întocmai ca la finala internațională. Și cinci piese vor fi alese de public prin votul pe Facebook", a explicat Iuliana Marciuc, managerul de proiect al Eurovision România 2022.

Cum se vor tria cele 20 de piese din cele 46

Echipa Eurovision România pregătește filmările celor 46 de piese, pentru ca la început de februarie publicul să îi poată vedea pe artiștii calificați interpretându-le live. Odată publicate versiunile live, se va deschide votul online, pe Facebook. Primii cinci din clasamentul votat de public vor merge mai departe în concurs, alături de cei 15 pe care îi vor alege jurații.

Cine sunt artiștii calificați în prima etapă a semifinalei Eurovision România 2022

În prima etapă a semifinalei s-au calificat atât artiști debutanți, cât și nume cunoscute deja publicului larg. Printre artiștii recunoscuți se numără Dan Helciug, vocalist al trupei Spitalul de Urgenţă, sau Carmen Trandafir, cântăreață cu experiență în concursurile muzicale, câștigând la 16 ani premiul pentru interpretare la Festivalul de la Mamaia.

Regăsim printre semifinaliști și foști concurenți de la show-ul Vocea României (Dora Gaitanovici, Bogdan Dumitraș), precum și foști participanți la Eurovision (Cezar Ouatu). Mai jos puteți asculta melodiile artiștilor care au beneficiat de vizibilitate de-a lungul anilor, sau care au lucrat cu oameni din industrie.

Melodiile artiștilor cunoscuți din prima etapă a semifinalei Eurovision România 2022:

Dora Gaitanovici (Finalistă Vocea României 2018) - "Ana" (Eurovision România 2022 – audio)

Bogdan Dumitraş (Semifinalist Vocea României în 2019) - "Sign" (Eurovision România 2022 – audio)

Carmen Trandafir - "Măşti" (Eurovision România 2022 – audio)

Cezar Ouatu - "For everyone" (Eurovision România 2022 – audio)

WRS (Andrei Ursu, artist Global Records, are o piesă cu Killa Fonic) - "Llamame" (Eurovision România 2022 – audio)

Vizi - "Sparrow" (Eurovision România 2022 – audio)

Cream, Minodora şi Diana Bucşă - "România mea" (Eurovision România 2022 – audio)

Alex Parker (artist și producător, a lucrat cu Delia și Morandi) & Bastien - "All this love" (Eurovision România 2022 – audio)

Dan Helciug - "241" (Eurovision România 2022 – audio)

Eliza G (Câștigătoarea Cerbului de Aur 2019) - "The other half of me" (Eurovision România 2022 – audio)

Puteți asculta toate cele 46 de melodii calificate în prima etapă a semifinalei Eurovision România 2022 aici. În curând vor deveni disponibile și variantele live.

Ultimul act al Selecției Naționale are loc pe 5 martie, dată la care va fi anunțat numele reprezentantului țării noastre la Eurovision 2022. Concursul are loc în perioada 10 - 14 mai 2022, la Torino, în Italia.