Mary J. Blige lansează piesa "Rent Money" şi anunţă albumul "Good Morning Gorgeous"

"Rent Money" este o colaborare cu Dave East şi sună ca o piesă dint-un film despre Bronx. Este un track R&B combinat cu elemente hip-hop, cu povestea clasică de cartier şi cu eterna zbatere de a obţine banii de chirie, pentru a îi pierde apoi prin trădare. E vorba despre trădarea celui drag, în care ţi-ai pus toate speranţele, visurile şi... economiile. Piesa are pe fundal pian, o percuţie discretă, iar vocea lui lui Mary J. Blige e plină de ecou şi gravitate.

Albumul său de studio cu numărul 14 va sosi în februarie 2022 şi îi include pe Anderson .Paak, Usher, DJ Khaled şi mulţi alţii. Discul a fost creat cu ajutorul lui D'Mile, H.E.R., Lucky Daye şi Tiara Thomas. Include 13 track-uri pe care le găsiţi mai jos:

1. No Idea

2. Love Will Never

3. Here With Me (Feat. Anderson .Paak)

4. Rent Money (Feat. Dave East)

5. Amazing (Feat. DJ Khaled)

6. GMG Interlude

7. Good Morning Gorgeous

8. Come See About Me

9. On Top (Feat. Fivio Foreign)

10. Love Without The Heartbreak

11. Failing In Love

12. Enough

13. Need Love (Feat. Usher)

Albumul "Good Morning Gorgeous" va debuta pe 11 februarie, cu două zile înainte ca Mary J. Blige să urce pe scena concertului de la pauză Super Bowl. Va fi un eveniment înţesat cu staruri, precum Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg şi Kendrick Lamar. În ultimii ani cântăreaţa din Bronx a pivotat spre lumea filmului, cu roluri în pelicule precum "Prison Song", "Rock of Ages", "Black Nativity" şi "Body Cam". Rolul său din "Mudbound" (2017) i-a adus prima nominalizare la Oscar şi Globul de Aur.

Cel mai solicitant rol a fost cel din filmul biografic "Respect" din 2021, despre viaţa Arethei Franklin. Acolo Mary juca rolul cântăreţei jazz Dinah Washington. În februarie 2021 Blige a fost nominalizată pentru introducerea în Rock and Roll Hall of Fame.