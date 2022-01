Maneskin şi-a făcut debutul la Saturday Night Live cu două piese pline de pasiune

După un an 2021 în care a câştigat premiul de la SanRemo şi Eurovision 2021, grupul a început să urce în topurile de pe Spotify, cucerind Europa, SUA şi apoi planeta. Debutul la Saturday Night Live s-a făcut cu celebrul cover după "Beggin'", pe care formaţia l-a reinventat şi cumva l-a făcut mai senzual şi muşcător. Am putut asculta şi "I Wanna Be Your Slave", care a primit şi o versiune în colaborare cu Iggy Pop anul trecut.

Grupul a fost prezentat de gazdă emisiunii, comediantul Will Forte, care tocmai şi-a început prezenţa pe reţeaua de streaming Peacock cu serialul "MacGruber". De altfel episodul SNL a fost presărat cu scenete cu MacGruber, cu actriţa Kristen Wiig din "Wonder Woman 1984" şi "Bridesmaids", dar şi cu Ryan Phillippe ca acoliţi. Revenind la Maneskin, "Beggin'" este un cover după piesa de la The Four Seasons din 1967, iar "I Wanna Be Your slave" a inclus pe scena SNL şi un tribut pentru melodia de la Blur "Song 2", pe care unii dintre noi o asociem cu jocul FIFA 98.

Video 1 SNL:

🎥 | Måneskin setting the SNL stage on fire with "I WANNA BE YOUR SLAVE". 🔥 1/2 pic.twitter.com/jOLJuxRbRm — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) January 23, 2022

Câştigătorii Eurovision 2021 au luat la rând marile emisiuni şi galele de premiere în ultimele luni, având reprezentaţii la American Music Awards, MTV EMA, "The Tonight Show With Jimmy Fallon". Grupul a deschis şi un concert pentru The Rolling Stones în Las Vegas, primind laude de la Mick Jagger. Damiano David and co au împărţit scena cu Elton John şi Ed Sheeran la etapa pariziană a seriei de concerte caritabile Global Citizen Live. La final de 2021 grupul a primit primele două nominalizări la MTV EMA şi a plecat acasă cu primul trofeu la categoria "Best Rock".

În februarie Maneskin începe un turneu cu 16 opriri numit Loud Kids, cu show-uri în Londra, Paris, Belgia şi Rusia. Biletele au fost sold out în 15 minute pentru tot turneul.

Video 2 SNL: