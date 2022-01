Vița de Vie a reorchestrat "Mori" pentru "Diud, where's my tune?" - VIDEO

La 11 ani de la lansarea albumului "Fetish", Vița de Vie readuce în atenția fanilor două melodii de pe acest disc: "Mori" și "Ca un Clovn".

"1 decembrie 2021. 130bpm, 8 minute si ceva de peliculă. One take și live, așa cum ne simțim cel mai bine. Am reorchestrat "Mori", pentru ca Mihai avea chef să cânte la chitară, și am dat blană ,"Ca un clovn". Fetish ftw! [Clip tras one single take cu peliculă de 16mm]", a explicat formația în clipul publicat recent de DIUD.