Urmăreşte prestaţia lui Billie Eilish la Saturday Night Live: melodii live şi sketch-uri (Video)

Billie a dezvăluit şi că împlineşte 20 de ani la o săptămână distanţă de difuzarea acestui episod, deci pe 18 decembrie 2021. Ediţia Saturday Night Live de pe 11 decembrie a început cu un sketch legat de pandemie şi Doctor Faucci, urmat de discursul lui Billie Eilish cu privire la alegerile sale vestimentare şi actorie. Tânăra a apărut şi într-un sketch aparent emoţionant despre cei care petrec Crăciunul singuri. Sau cel puţin aşa începuse totul, până să descoperim că bunica de peste drum era... rasistă şi îşi otrăvea fiul.

Am fost surprins să văd că Billie chiar ştie să joace şi e foarte expresivă, poate mai expresivă chiar decât unii actori ce au trecut pe scena SNL. Şi asta după ce în ultimul an tânăra a regizat cel puţin jumătate de duzină de videoclipuri, ba chiar a şi editat unele clipuri. Cat despre muzică, Billie Eilish a interpretat pe scena reputatului show din New York piesa "Happier Than Ever" într-o versiune heavy. Track-ul de altfel dă numele celui de-al doilea album din cariera sa, lansat în 2021. Acel LP i-a adus şi multiple nominalizări la Premiile Grammy.

Artista a mai interpretat şi cel mai recent single al său, "Male Fantasy", o baladă extrem de tristă despre despărţire, însoţită de fratele său Finneas la chitară. Momentul a fost unul magic, cei doi fraţi cântând lângă o ramură de brad de Crăciun împodobită sărăcios. A fost un set acustic care a făcut furori şi o voce foarte pură din partea lui Billie Eilish.

Billie a mai jucat şi în sketch-ul cu scena naşterii lui Iisus versiunea rap, livrând replicile perfect şi părând a se distra de minune. Apoi a fost sceneta cu actorul Kyle Mooney din distribuţia SNL, care a tot încercat să îşi atragă o parte din colegi la activităţi de sărbători. Doar Billie Eilish a fost receptivă la planurile sale, oferind şi nişte definiţii solide ale "bucuriei Crăciunului".

Tânăra s-a pierdut la sketch-ul cu reclama la hotel, dar în cel mai adorabil mod posibil. A fost un episod reuşit, iar finalul de sezon de pe 18 decembrie îi va aduce împreună pe scenă pe Paul Rudd, starul din "Ant Man", dar şi Charli XCX ca invitat muzical.