Semifinala iUmor sezonul 11 şi-a ales câştigătorul; Cine sunt finaliştii?

În urma bootcamp-ului, Ștefan Bănică, Delia, Loredana și Florin Ristei și-au ales fiecare câte trei concurenți alături de care vor trece prin etapa Duelurilor. În prima rundă a Duelurilor, concurenții din fiecare grupă s-au duelat, iar mentorului lor i-a revenit sarcina de a alege un concurent care părăsește competiția.

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului ce categorie de concurenți vor antrena. Astfel, Florin Ristei este mentorul grupei de fete (sub 24 de ani), în timp ce Delia lucrează anul acesta cu grupurile. Loredana antrenează grupa mixtă (fete și băieți peste 24 de ani), iar Ștefan Bănică este liderul băieților (sub 24 de ani).

Echipa Delia, formată din Raze de Lună, The Jazzy Jo Experience și Omajii

Grupa Deliei a deschis seara Duelurilor. Prima trupa care și-a demonstrat calitățile artistice a fost Raze de Lună. Concurenții au interpretat cunoscuta piesă "Bella Ciao", însă i-au adus câteva elemente personale. Momentul grupului Raze de Lună a fost apreciat de cei patru jurați.

"Chiar sunteți mișto și ați ieșit din tiparul ala de manea optzecista. Mi-ar plăcea să mergeți mai departe", a fost de părere Loredana.

A urmat trupa The Jazzy Jo Experience. Muzicienii au demonstrat încă o dată că sunt făcuți pentru scenă. The Jazzy Jo Experience a interpretat piesa "I want love", iar atmosfera creată a ridicat publicul în picioare.

"Disco, Jo, disco. Ați venit cu ceva fresh, cu altă abordare. Felicitări!", a spus Loredana.

Jurații au ținut să aprecieze încă o dată vocea lui Jo și curajul de a participa la un concurs muzical, având în vedere că are deja o carieră de muzician și actriță.

Duo-ul Omajii a adus pe scenă un moment remarcabil. Au ales să reinterpreteze piesa Deliei, "Aruncă-mă", reușind să atragă atenția din mai multe de vedere. Pe de o parte, cei doi membri ai grupului au dat de înțeles că există o chimie între ei, cel mai probabil de natură romantică. Jurații au fost încântați de acest aspect.

Pe de altă parte, Omajii a primit câteva critici muzicale din partea Loredanei și a lui Florin. Cei doi au fost de părere că vocal nu a fost cel mai bun moment al grupului.

"Să cânți în limba română e foarte riscant. Cumva, vocal nu a fost deloc bine ce s-a auzit. N-am simțit legătura de grup", a declarat Loredana.

Ștefan Bănică a fost de altă părere. Juratul a spus:

"S-a simțit preocuparea voastră. Pentru asta, bravo! Ca și concept, mi se pare foarte tare!"

Delia a decis ca The Jazzy Jo Experience și Omajii să meargă mai departe. Raze de Lună a părăsit competiția.

Echipa Ștefan Bănică, formată din Mihai Turbatu, Ionuț Hanțig și Andrei Duțu

Pe scenă au urmat băieții sub 24 de ani, antrenați de Ștefan Bănică. Primul dintre cei trei a fost Mihai Turbatu. Chiar dacă la repetiții a fost copleșit de emoții, Mihai a reușit să ducă la bun sfârșit piesa "End of the Road" și să creeze un moment plin de emoție.

"Cred că ești un concurrent valoros și cred că va ține de tine cumva. Nu te văd plecând", a comentat Delia.

Ionuț Hanțig a umplut scena cu vocea și energia sa. Concurentul a interpretat piesa lui Harry Styles - "Sigh of the Times". Ionuț a primit numai cuvinte de laudă la adresa momentului său. Jurații au observat o evoluție și îl văd pe Ionuț în marea finală

"La tine se vede clar evoluția. Ți-au depășit condiția", a fost de părere Florin Ristei.

Ionuț a primit poate cele mai frumoase cuvinte de la mentorul său:

"Sunt foarte mândru de tine".

Andrei Duțu a încununat grupa lui Ștefan cu o interpretarea plină de emoție. Concurentul a cântat piesa "Make you feel my love". Publicul a aprins lanternele telefoanelor și le-a mișcat în ritmurile melodiei, iar jurații au fost fascinați de vocea lui Andrei. La final, Ștefan Bănică l-a aplaudat în picioare.

"Mi-a plăcut momentul și cred că de tine ar trebui să le fie frică fetelor mele în finală", a spus Florin Ristei.

Ștefan a decis ca Ionuț Hanțig și Andrei Duțu să meargă mai departe. Mihai Turbatu a părăsit competiția.

Echipa Florin Ristei, formată din Bryana Holinger, Betty Iordăchescu și Daria Peltea

Bryana a spart gheața cu melodia "Sorry Not Sorry". La doar 14 ani, concurenta i-a surprins pe jurați cu alegerea muzicală, dar și cu interpretarea propriu zisă. Vocea puternică și timbrul special sunt ingredientele esențiale pentru câștigarea marelui trofeu X Factor 2021, iar Bryana pare să le dețină.

"Îmi place alegerea muzicală foarte mult! Ai o voce puternică", a spus Delia.

Betty Iordăchescu a demonstrat că este o competiție serioasă. A interpretat piesa "House of the Rising Sun". Vocea, tehnica vocală, emoția transmisă și dragostea pentru muzică s-au simțit prin fiecare por. Jurații au apreciat momentul concurentei și avut numai comentarii pozitive.

"Mi-a plăcut mult mai mult decât data trecută. Am început să te înțeleg și să te găsesc", a spus Loredana.

Daria Peltea a fost ultima concurentă din grupa antrenată de Florin Ristei. Adolescenta a reușit să creeze un moment puternic și antrenant cu piesa "Bang Bang" (Jessie J, Ariana Grande și Nicki Minaj). Daria a ridicat publicul în picioare și i-a cucerit pe jurați.

"Te felicit! Ai carismă pentru acest concurs", a declarat Ștefan Bănică.

Florin Ristei a decis ca Bryana Holinger și Betty Iordăchescu să meargă mai departe. Daria Peltea a părăsit competiția.

Echipa Loredana, formată din Andrei Calancea, Ștefan J. Doyle și Nick Casciaro

Andrei a reușit să ajungă din nou la inima ascultătorilor cu interpretarea sa. Concurentul a pus pe note muzicale poezia lui Adrian Păunescu, "Rugă pentru părinți". Publicul și jurații s-au ridicat în picioare, vizibil emoționați de momentul lui Andrei.

"A fost o poveste de viață, nu a fost doar despre emoție. Îi țin pumnii și îl felicit", a zis Delia.

Ștefan J. Doyle, cel de-al doilea "muschetar" din echipa Loredanei, a continuat povestea plină de emoție începută de Andrei. Ștefan a interpretat piesa "I Want To Know What Love Is", în memoria unei persoane dragi care a plecat dintre noi. Mai mult, concurentul a cântat și la pian, și vioară.

"Rămâi unul dintre concurenții mei preferați! Pare că ești foarte sigur pe ceea ce faci. Îmi placi foarte mult, felicitări!", a spus Delia.

Italianul Nick Casciaro a încheiat runda Duelurilor. Vocea puternică și gravă a fost pusă în evidență de melodia "Unchained Melody", interpretată ireproșabil. Nick a creat o atmosferă emoționantă și candidă, ce a cucerit audiența. Nici jurații nu au rămas indiferenți la momentul concurentului.

"Eu încerc să-i găsesc defecte acestui om. Totu-i prea perfect", a glumit Delia.

Ștefan a declarat că ar fi vrut să-l vadă pe Nick cântând această piesă acompaniat de pian. Concurentul i-a făcut pe plac și a demonstrat că se poate descurca și la clape.

"S-a schimbat tot! A fost altă piesă!", a fost de părere Florin.

Loredana a decis ca Ștefan J. Doyle și Nick Casciaro să meargă mai departe. Andrei Calancea a părăsit competiția.