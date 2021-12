Lady Gaga și Billie Eilish sunt nominalizate la Globurile de Aur 2022 - Lista completă

Drama-thriller-ul "House of Gucci" este unul dintre filmele anului 2021 care nu va trece neobservat, atât subiectul prezentat, cât și distribuția și regia ridicând miza foarte sus. Pelicula prezintă complotul pus la cale de Patrizia Reggiani pentru a-l ucide pe soțul ei, Maurizio Gucci. Din distribuție fac parte Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto și Mădălina Ghenea, la cârmă stând reputatul regizor Ridley Scott.

Official Trailer #2 |HOUSE OF GUCCI

"House of Gucci" a avut premiera la Londra, pe 9 noiembrie, și va intra în cinematografele din România pe 26 noiembrie. Lady Gaga, aflată în rolul principal, a atras atenția criticilor prin naturalețea cu care o interpretează pe Patrizia Reggiani, accentul reușit de ea în film primind multe laude. Potrivit publicației Variety, Gaga este în cărți pentru o nominalizare la Oscar în categoria Cea mai bună actriță, alături de ea fiind vizate și Kristen Stewart, Nicole Kidman, Olivia Colman și Frances McDormand.

"Este minunat să fii menționată în discuția despre nominalizările la Oscar. Totodată, e în firea mea să fiu mai competitivă cu mine însămi, decât cu cei din jur. Dar mă simt cu adevărat binecuvântată și extrem de onorată să fac parte din distribuția acestui film", a declarat Lady Gaga atunci când a fost întrebată de un reporter cum se simte știind că ar putea primi o nouă nominalizare la Oscar.

Lady Gaga a jucat anterior în filmul "A Star Is Born", pentru care a primit prima nominalizare la Oscar în categoria "Cea mai bună actriță". Artista nu a câștigat în această categorie, dar a primit primul ei Oscar pentru piesa "Shallow" ("Cea mai bună piesă originală"), compusă împreună cu Mark Ronson. "Dacă ai un vis, luptă pentru el", declara Gaga la gala Oscar din 2019.

Revenind la pelicula "House of Gucci", filmul este bazat pe scenariul lui Roberto Bentivegna și cartea scrisă de Sara Gay Forden, "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed". Thriller-ul acoperă și condamnarea în instanță a Patriziei Regiani. În timpul procesului, soția lui Maurizio Gucci a primit porecla "The Black Widow" (Văduva neagră), fiind condamnată la 29 de ani de închisoare. A îndeplinit 18 ani din această sentință, în 2016 fiind eliberată.