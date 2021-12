INNA este sechestrată de Papagal, în semifinala emisiunii Masked Singer 2021

"UP" este un hit incontestabil semnat INNA, care se aude în playlisturile din toată lumea. Acest track a fost compus de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Elena Alexandra Apostoleanu și Alex Cotoi. De producţie s-au ocupat Alex Cotoi, Marcel Botezan și Sebastian Barac. Melodia se aude pe radio în România, Bulgaria, Turcia, Rusia, Lituania, Polonia şi Franţa.

Pe YouTube a depăşit 5 milioane de vizualizări, iar pe Spotify este aproape de 1 milion. Pe Shazam este pe locul 5 în România, pe 6 în Bulgaria, în vreme ce în Rusia e pe locul 7. Global ocupă locul 24, ea se găseşte în zone superioare ale topului şi în Polonia, Moldova şi Sri Lanka. INNA ne-a surprins plăcut în cel mai nou episod al podcastului "Window Shopping" de la PORC TV, în care a transformat piese ale lui Deliric în manele, dar asta într-un mod savuros şi comic. Am asistat şi la un test cu detectorul de minciuni în acelaşi podcast, tot pentru un moment antologic.

În 2021 INNA a mai lansat pe lângă "UP" şi piesele "Like That", colaborare cu Brian Cross, dar şi "Party" cu Minelli. Un mare hit fost mega colaborarea cu Carla's Dreams, Irina Rimes şi The Motans, "Aici", iar pe parcursul verii artista ne-a oferit cele mai noi single-uri în variante live Summer Sessions.

INNA și-a construit un portofoliu plin cu hit-uri încă de la primele lansări. Nici premiile n-au întârziat să apară, iar cluburile din Europa, Asia, America Latină și Orientul Mijlociu îi dansează muzica de ani buni. Anul 2021 a găsit-o muncind în studio, iar lansările au venit ulterior. Piesa "Flashbacks" a fost numărul 1 în Rusia pentru mai mult de 8 săptămâni. "Maza" are 20 de milioane vizulizări, iar după au urmat "Oh My God", "Cool Me Down" feat. Gromee, "It Don't Matter" cu Alok și Sofi Tukker, "Papa" cu SICKOTOY x Elvana Gjata. De-a lungul carierei, INNA a colaborat cu foarte mulți artiști internaționali precum Flo Rida, J Blavin, Timmy Trumpet, Daddy Yankee, Pitbull, Yandel, Eric Turner și mulți alții.

Romanian House Mafia este un sub-label Global Records dedicat exclusiv muzicilor dance și house. Inițiativele RHM vizează egalarea hiturilor internaționale ale artiștilor de top ale acestei nișe.