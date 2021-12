Coloana sonoră a filmului "Matrix: Resurrections" este acum disponibilă

"The Matrix Resurrections" este al patrulea film din seria "The Matrix", unul produs, scris şi regizat de Lana Wachowski. Este sequel al lui "The Matrix Revolutions" din 2003 şi îi include pe Keanu Reeves ca Neo, Carrie-Anne Moss ca Trinity, dar şi pe Jada Pinkett Smith, soţia lui Will Smith. Cat despre coloana sonoră, aceasta a debutat pe 17 decembrie şi include 35 de track-uri. Ele au fost create de către compozitorii Johnny Klimek şi Tom Tykwer, dar pe album găsim şi remix-uri de la Thomas Fehlmann, Moderna, Psychic Health şi Esther Silex şi Kotelett.

Iată playlist-ul complet pe Spotify:

Între timp coloanele sonore ale primelor 3 filme "The Matrix", cel din 1999 şi cele din 2003 vor primi versiuni remasterizate, care vor fi lansate pe vinil în 2022. Acel material se va numi "The Matrix: The Complete Edition" şi va fi un triplu LP, care conţine 44 de piese. Colecţia va fi disponibilă de pe 3 iunie 2022.

Revenind la coloana sonoră a lui "Matrix: Resurrections", duo-ul de compozitori Johnny Kilmek şi Tom Tykwer a mai lucrat la soundtrack-uri pentru filme ca "Run Lola Run", "Cloud Atlas" (de asemenea regizat de cei doi Wachowski) şi "Three". În interviuri recente aceşti compozitori (plus DJ cu remix-uri pe album) au dezvăluit că au fost descoperiţi de regizoarea filmului în scena techno a cluburilor de noapte din Berlin. Scena preferată din film pe care au pus-o pe muzică a fost "cea de acţiune din tren", aşa cum s-a aflat din acelaşi interviu.

Până apare filmul în cinematografele de la noi puteţi experimenta universul din "The Matrix" prin demo-ul Unreal Engine 5 "The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience". El a fost lansat de Epic Games pentru PlayStation 5 şi Xbox Series X pe 9 decembrie 2021, fiind disponibil complet gratuit pentru posesorii de console.