ABBA a lansat colindul "Little Things", cu un videoclip în care apare oraşul Braşov

La 40 de ani de la destrămarea trupei, ABBA s-a reunit, spre bucuria milioanelor de fani din toată lumea. Se apropie şi momentul în care vom putea asculta noul său album, "Voyage", care soseşte pe 5 noiembrie 2021. Până acum am putut asculta de pe LP single-uri precum "I Stil Have Faith In You" şi "Don't Shut Me Down". Faţă de acele piese noi, "Just A Notion" a fost de fapt înregistrat în septembrie 1978, dar nu mai ajuns pe al şaselea album de studio ABBA, "Voulez-Vous", care a debutat în 1979.

Artiştii au adaptat melodia la anul 2021, cu instrumental actualizat, dar vocile au fost păstrate de la înregistrarea originală. Bjorn Ulvaeus, cofondator ABBA descrie acest single ca "o melodie ridicol de veselă" şi speră ca publicul să se bucure de ea în aceste vremuri tulburi. Solistul a explicat şi că nu are idee de ce track-ul nu a mai ajuns pe albumul de acum 40 de ani:

Este o piesă bună cu voci grozave. Ştiu că i-am cântat-o unui publisher din Franţa şi altor oameni în care aveam încredere şi din câte îmi amintesc le-a plăcut foarte mult. Aşa că e un mister şi va rămâne un mister. Benny a înregistrat un nou backing track, la care am adăugat tobe şi chitară, dar toate vocile datează din 1978. Într-un fel este o demonstraţie a ceea ce plănuim pentru ABBA Voyage în 2022.

În acel turneu vom avea o trupă care cântă live, dar toate vocile vor fi din înregistrările vechi.

ABBA Voyage va fi un turneu care aduce în faţa publicului o versiune digitală a trupei ABBA, alături de o formaţie cu 10 instrumentişti. Seria de concerte va avea loc la o arenă specială, aşa numita "ABBA Arena" din Queen Elizabeth Olympic Park, în Londra, cu o capacitate de 3000 de locuri şi începând cu 27 mai 2022. Biletele vor începe să fie puse în vânzare la început de noiembrie 2021.

ABBA va reveni în 2021 cu un nou album după 4 decenii. Ultimul său material discografic a fost "The Visitors" în 1981.