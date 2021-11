Vezi imagini din noul film despre viața și cariera legendarului Elvis Presley

Luhrmann a oferit publicului primele imaginii ale actorului Austin Butler în rolul Regelui Rock 'n' Roll-ului, în pelicula care momentan nu are un titlu final. Clipul este acompaniat de o versiune specială a piesei "Suspicios Minds", melodie ce se află în strânsă legătură cu literele TBC care se pot vedea la sfârșitul clipului. Când Presley a revenit în turneu în 1969, și-a numit trupa Taking Care of Business, iar cântecele sale au ajuns pe locul 1 în luna noiembrie a aceluiași an. Reușita a marcat primele locuri fruntașe ale muzicianului în topurile americane în mai bine de șapte ani.

Amplasat în contextul unui peisaj cultural în evoluție, filmul biografic acoperă evoluția legendei rock de la un cântăreț sărac la o emblemă internațională, văzută prin prisma relației sale complexe de-a lungul a două decenii cu managerul său - colonelul Tom Parker (Tom Hanks). Presley a atins un nivel de celebritate egalat doar de Beatles, înainte de moartea sa din 1977.

În afară de Austin Butler și Tom Hanks, filmul îi mai are în distribuție pe Gary Clark Jr., Yola, Shonka Dukureh, Shannon Sanders, Lenesha Randolph, Jordan Holland, Kelvin Harrison Jr. și Alton Mason.

Actorul Austin Butler a jucat în "The Shannara Chronicles" de pe MTV și a obținut rolul lui Elvis în iulie 2019. De atunci, actorul a apărut în "The Dead Don’t Die" și l-a interpretat pe membrul familiei Manson - Tex Watson - în "Once Upon a Time in Hollywood" al lui Quentin Tarantino. Butler joacă un rol principal în miniseria "Masters of the Air", produsă de Tom Hanks.

VIDEO: Austin Butler în rolul lui Elvis Presley