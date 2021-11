Scorpions a lansat "Peacemaker", o nouă piesă de pe viitorul album - AUDIO

Noul album se află în faza de mixaj, iar de asta se ocupă inginerul Michael Ilbert, care are deja multiple nominalizări Grammy la activ, alături de producătorul Max Martin. Cei doi sunt responsabili de albume hit realizate pentru Taylor Swift şi Katy Perry. Solistul Scorpions Klaus Meine, chitaristul Rudolf Scheker şi chitaristul Matthias Jabs au transmis un mesaj pe Instagram, prezentând şi câteva zeci de secunde dintr-o nouă piesă. O parte din înregistrări au fost realizate la Peppermint Park Studios, în Hanovra.

Klaus vine după aniversarea sa de 73 de ani în luna mai şi a spus în mesajul video transmis către fani că se află în studio de un an deja. Iată mesajul complet:

Suntem în studio acum, aşa cum puteţi vedea, Peppermint Park din Hanovra, iar în această dimineaţă ne-am decis să vă oferim un mic teaser. Suntem aici de un an. Am petrecut atât de mult timp aici lucrând la sesiunea de înregistrare, iar acum e atât de captivant să ascultăm în sfârşit mixajele care vin din Berlin. Am dorit să împărţim acest moment cu voi toţi. Credeţi-mă, abia aşteptam nu doar să vă oferim o parte din piesă, dar să cântăm întregul album. Vă vom vedea pe viu.

Noul LP Scorpions va sosi în a doua parte a lui 2021 şi este primul material după 4 ani. Ultimul a fost "Born To Touch Your Feelings- Best of Rock Ballads", din 2017, o combinaţie de material nou şi clasic, o compilaţie dacă vreţi. Iniţial materialul ce vine acum trebuia să fie înregistrat în Los Angeles alături de producătorul Greg Fidelman, care şi-a pus amprenta pe LP-uri Slipknot şi Metallica. Totuşi din cauza pandemiei, o parte din procesul creativ a început de la distanţă cu Greg, iar restul a fost continuat în Germania.

Inginerul Hans-Martin Buff a preluat grosul muncii la noul LP. Klaus Meine promite un vibe de "Blackout" şi "Love at First Sting" sau chiar "Lovedrive" pentru acest disc. Compoziţiile sunt cu toate in-house, fără contribuţii din exterior, faţă de albumul din 2015 "Return to Forever", în mare parte compus alături producătorii Mikael Nord Andersson şi Martin Hansen.