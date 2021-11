Of Monsters And Men a lansat o ediție specială a albumului "My Head Is An Animal"

"My Head Is An Animal" contine aceleasi piese ca varianta originală a albumului, "Numb Bears", "Lakehouse" și "Sinking Man" devenind disponibile pentru prima oară și pe platformele de streaming. În plus, formația a adăugat și alte două piese, ce puteau fi auzite doar la concertele live. "Phantom" și "Sugar In A Bowl" vor putea fi ascultate de toți fanii trupei, din întreaga lume.

"Prin intermediul acestui album ați ajuns să ne cunoașteți mulți dintre voi și suntem extrem de recunoscători pentru acest lucru. Le mulțumim tuturor celor care au ascultat acest material și ne-au susținut în acest ultim deceniu", a transmis trupa.

Of Monsters And Men - "Phantom"

Tracklist Of Monsters And Men - "My Head Is An Animal":

1. Of Monsters and Men - Dirty Paws

2. Of Monsters and Men - King And Lionheart (2011 Iceland Release Version)

3. Of Monsters and Men - Numb Bears (2011 Iceland Release Version)

4. Of Monsters and Men - Sloom

5. Of Monsters and Men - Little Talks

6. Of Monsters and Men - From Finner

7. Of Monsters and Men - Six Weeks

8. Of Monsters and Men - Love Love Love

9. Of Monsters and Men - Your Bones

10. Of Monsters and Men - Lakehouse (2011 Iceland Release Version)

11. Of Monsters and Men - Yellow Light

12. Of Monsters and Men - Sinking Man (2011 Iceland Release Version)

13. Of Monsters and Men - Phantom

14. Of Monsters and Men - Sugar in a Bowl

Of Monsters And Men este o formație islandeză de muzică indie/folk și rock. Ea este formată din Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, Ragnar "Raggi" Þórhallsson, Brynjar Leifsson, Arnar Rósenkranz Hilmarsson și Kristján Páll Kristjánsson. Albumul de debut, "My Head Is An Animal", a ajuns pe prima pozitie a topurilor din Australia, Islanda și Irlanda. În Billboard Hot 200, materialul a ocupat a 6-a poziție, iar piesa "Little Talks" a ajuns în top 10 în majoritatea top-urilor din Europa, incluzând locul 1 în Irlanda și Islanda.