Mădălina Ghenea și Ed Westwick vor fi protagoniștii unui thriller cu rechini

Ghenea o va interpreta pe Naomi, o pasionată de iahturi, care pornește într-o excursie solo prin Caraibe pentru a-și întâlni iubitul - Jackson (interpretat de Westwick) în Grenada.

Lucrurile iau o întorsătură neașteptată când o furtună o forțează pe Naomi să schimbe cursul de navigație. Personajul întâlnește, apoi, niște supraviețuitori ai unui naufragiu care se dovedesc a fi traficanți de droguri. Aceștia o obligă pe Naomi să se scufunde în adâncurile apei pentru a le recupera cantitățile de cocaină rămase în interiorul navei. Naomi se va confrunta cu o serie de rechini tigru, din fălcile cărora trebuie să se ferească pentru a putea supraviețui.

"Deep Fear" este regizat de Marcus Adams pe baza unui scenariu scris de Robert Capelli Jr și Sophia Eptamentis. Producția filmului este semnată de Sean O’Kelly, Marc Bikindou, Engelbert Grech și Chris Bongirne. Pelicula urmează să fie filmată în Malta și Indiile Occidentale începând din ianuarie 2022.

Potrivit Variety, Mădălina Ghenea s-a declarat încântată de rolul pe care îl va interpreta:

"Mi-a plăcut acest personaj din momentul în care am citit scenariul. Naomi este o tânără foarte încrezătoare, vibrantă și extrem de realizată - este o onoare să joc un rol feminin atât de puternic. M-am distrat foarte mult la antrenamentele de scufundări pentru acest rol și sunt foarte încântată să încep să filmez alături de o echipă atât de talentată".

Pe Mădălina o putem vedea în așteptatul film "House of Gucci", unde o interpretează pe celebra Sophia Loren. Printre aparițiile sale cinematografice se mai numără "I soliti idioti: Il film", "The Mongrel". "Dom Hemingway" sau "Youth".

Ed Westwick este un actor și muzician englez cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Chuck Bass din "Gossip Girl", precum și pentru Vincent Swan din serialul de televiziune "White Gold". Și-a făcut debutul în lungmetraje odată cu "Children of Men" (2006) și de atunci a apărut în filmele "Breaking and Entering" (2006), "Son of Rambow" (2007), "S. Darko" (2009), "Chalet Girl "(2011), "J. Edgar" (2011), "Romeo & Juliet" (2013), "Bone in the Throat" (2015), "Freaks of Nature" (2015) sau "Billionaire Ransom" (2016).