Kylie Minogue și Gloria Gaynor ne invită la dans cu piesa "Can't Stop Writing Songs About You" - AUDIO

"Can't Stop Writing Songs About You" este compusă de Daniel Davidsen, Iain James, Peter Wallevik și Sinéad Harnett. Melodia vorbește despre dragoste ca sursă de inspirație. Chiar dacă povestea de iubire s-a încheiat, efectele acestea rămân și pot duce la creații artistice.

"Can't Stop Writing Songs About You" este extrasă de pe albumul "DISCO: Guest List Edition", lansat de Kylie Minogue pe 12 noiembrie. Aceasta este o variantă extinsă a materialului original - "DISCO", cel de-al 15-lea album din cariera cântăreței.

Pe lângă single-ul în colaborare cu Gloria Gaynor, artista australiană a mai lansat o colaborare cu Jesse Ware, un feat cu Years & Years - "A Second to Midnight", dar şi piese solo ca "Say Something" sau "Magic".

AUDIO: Kylie Minogue & Gloria Gaynor - Can't Stop Writing Songs About You