Jethro Tull anunţă primul album după 18 ani, "The Zealot Gene", lansează o piesă nouă

Formaţia din Blackpool, Lancashire, înfiinţată în 1967 se destrăma în 2012, dar s-a reunit în 2017. Ultimul său material nou lansat ca grup venise în 2003. Acest grup este citat ca influenţă principală de nume mari din muzica, de la Iron Maiden la Pearl Jam şi de la Dream Theater la Blind Guardian. Cat despre noul album, "The Zealot Gene" va sosi pe 28 ianuarie 2022 prin InsideOut Music.

Primul single se numeşte "Shoshana Sleeping" şi a primit un videoclip alb-negru impresionant semnat Thomas Hicks. Bazele noului LP erau puse încă din 2017, iar artiştii citează un material neconvenţional într-o perioadă neconvenţională. Ian Anderson, liderul formaţiei a vorbit despre teme biblice abordate pe acest disc, care se reflectă în special în versurile sale. Ian a ţinut neapărat să arate nu doar aspectele pozitive din textele sfinte, dar şi cele mai întunecate capitole ale Bibliei.

Tracklist-ul lui "The Zealot Gene" arată astfel:

01. Mrs. Tibbets (5:54)

02. Jacob's Tales (2:13)

03. Mine Is The Mountain (5:40)

04. The Zealot Gene (3:54)

05. Shoshana Sleeping (3:41)

06. Sad City Sisters (3:40)

07. Barren Beth, Wild Desert John (3:37)

08. The Betrayal Of Joshua Kynde (4:06)

09. Where Did Saturday Go? (3:53)

10. Three Loves, Three (3:30)

11. În Brief Visitation (3:00)

12. The Fisherman Of Ephesus (3:41)

În acest moment trupa are următoarea componenţă:

Ian Anderson - flaut, chitară acustică, muzicuţă, voce

Joe Parrish-James - chitară

Florian Opahle - chitară (doar pe albume)

Scott Hammond - tobe

John O'Hara - pian, sintetizator, acordeon

David Goodier - bas

"Shoshana Sleeping" are o mare doză de folk îmbinată cu rock progresiv şi aminteşte de operele formaţiei din anii '70. Cheia piesei este flautul melodios al lui Anderson, care apare şi dispare ca o fantomă pe parcursul acestui track. Chitara este una blândă, dar se insinuează la momentul potrivit, peste o secţiune ritmică bine dozată. E ca şi cum ai asculta o coloană sonoră a unei piese de teatru a lui Shakespeare.

Jethro Tull are la activ peste 30 de albume şi vânzări de peste 50 de milioane de unităţi.