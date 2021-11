Foo Fighters își face debutul în cinematografie cu o comedie horror

În cadrul galei de pe 30 octombrie Tina Turner a fost introdusă în Rock & Roll Hall of Fame şi a primit un tribut muzical de la Christina Aguilera şi H.E.R. Actriţa Angela Bassett a prezentat momentul, iar muzicianul country Mickey Guyon a cântat un cover după "What's Love Got To Do With It", în vreme ce Aguilera a cântat "River Deep, Mountain High".

Momentul lui Jay-Z l-a avut pe Barack Obama ca prezentator, alături de comediantul Dave Chapelle. Fostul preşedinte american a vorbit despre modul în care l-au influenţat versurile artistului hip-hop din New York. Jay-Z se alătură unor monştri sacri din rap introduşi în panteonul rock, pritnre care şi The Notorious B.I.G. Tupac, N.W.A. şi Public Enemy. După discursul lui Barack Obama a fost difuzat un montaj cu Beyonce, Rihanna, Chris Rock, David Letterman, Queen Latifah, P. Diddy şi Jamie Foxx recitând versuri memorabile ale lui Jay-Z.

Paul McCartney a apărut pe scenă pentru îi sărbători pe cei de la Foo Fighters, care au ajuns la rândul lor în panteon. Dave Grohl nu era deloc străin de astfel de onoruri, urcând pe scenă şi cu ani în urmă, atunci când Nirvana primea aceeaşi introducere. Sir Paul a cântat piesa "Get Back" alături de Foo Fighters şi în discursul său a vorbit despre tragediile care îl unesc pe el şi Dave Grohl: ambii au pierdut colegi de trupă în urma unor tragedii teribile care au destrămat cele mai apreciate formaţii ale momentului, Beatles şi Nirvana.

Foo Fighters a mai cântat şi piesele "Best Of You", "My Hero" şi "Everlong", ţinând un scurt discurs după. Toboşarul Taylor Hawkins a susţinut şi introducerea în Hall A Fame a celor de la Soundgarden, Jane's Addiction şi a lui George Michael.

În aceeaşi seară actriţa Drew Barrymore a introdus trupa The Go-Gos în Hall of Fame iar Lionel Ritchie a prezentat distincţia Ahmet Ertegun lui Clarence Avant, unul dintre cei mai respectaţi şefi de case de discuri din Statele Unite. Eminem a avut o apariţie surpriză pentru a cânta alături de LL Cool J pe piesa "Rock the Bells", iar J-Lo a apărut pentru a cânta melodia "All I Have" cu acelaşi artist.