O expoziție în memoria lui Tupac Shakur va fi deschisă în 2022

Expoziția va fi deschisă pe 21 ianuarie 2022 în La Canvas din Los Angeles pentru o perioadă limitată de timp. Biletele urmează să fie puse în vânzare începând cu 9 noiembrie. Expoziția este o colaborare între Nwaka Onwusa, curatorul șef al Rock and Roll Hall of Fame și directorul de creație Jeremy Hodges.

Parțial muzeu, parțial instalație de artă, parțial experiență senzorială, "Wake Me When I'm Free" va prezenta muzica lui Tupac Shakur, poezia și obiecte nemaivăzute până acum într-un spațiu de 20.000 de metri pătrați, asemănător unui muzeu de artă contemporană. Oaspeții vor trece printr-o multitudine de spații bogate în rarități și tehnologie.

Evenimentul "Tupac Shakur. Wake Me When I'm Free" este programat să ajungă într-un număr limitat de orașe din SUA și internaționale în următorii câțiva ani.

Tupac Shakur a fost unul dintre cei mai de succes rapperi din lume. Este inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume. Majoritatea cântecelor lui Tupac sunt despre viața grea din ghetouri, rasism, problemele din societate și, uneori, insulte adresate altor rapperi.

În 2002, a fost introdus în Hip-Hop Hall of Fame. În 2003, Universitatea Harvard a sponsorizat un simpozion academic intitulat "All Eyez on Me: Tupac Shakur and the Search for the Modern Folk Hero". În 2017, a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, iar publicația Rolling Stone l-a inclus în lista 100 Greatest Artists of All Time.