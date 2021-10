The Rolling Stones a lansat piesa "Troubles A' Comin", din arhiva de piese nemaiauzite

"Troubles A' Coming" este o melodie bogată instrumental, cu pian, multiple chitare şi armonii plăcute. Nu este un track complet original, ci un cover şi o reinterpretare a unui single al trupei The Chi-Lites. Pe 23 septembrie formaţia britanică a oferit un alt preview al acestui album, clipul piesei "Living In the Heart of Love", dedicat chitaristului Charlie Watts, care a încetat din viaţă la finalul acestei veri.

Watts a cântat alături de grup timp de 58 de ani şi a murit pe 24 august, la vârsta de 80 de ani. De altfel la primul concert din 2021 The Rolling Stones, colegii i-au dedicat un tribut prelungit, chiar la final de septembrie 2021. Mick Jagger şi Keith Richards erau înlăcrimaţi, acesta fiind primul debut de turneu şi implicit turneu fără Charlie. În zilele după moartea toboşarului a fost lansat şi un video tribut pentru acesta pe canalul de YouTube al trupei.

The Rolling Stones nu renunţă totuşi la turneul american planificat pentru acest an, în ciuda pierderii unui membru important. Asta şi pentru că problemele de sănătate ale lui Watts datau de ceva vreme şi există deja opţiunea unui toboşar de rezervă. Steve Jordan, care a mai colaborat cu Stones îl va înlocui pe parcursul celor 13 concerte. The Rolling Stones a ales să iasă din pauza impusă de pandemie cu un concert privat pe 20 septembrie, organizat de patronul echipei de fotbal american New England Patriots, Robert Kraft.

Acolo s-a auzit de altfel şi pentru prima oară live coverul "Troubles A' Comin". Pe viitoarea ediţie aniversară "Tattoo You" se vor afla 8 alte melodii pe care formaţia le-a înregistrat în perioada anilor '70 şi '80, dar nu le-a finisat. Acum sunt completate cu extra voce şi chitară. LP-ul aniversar vine pe 22 octombrie prin casele de discuri Polydor, Interscope şi UMe.