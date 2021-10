Robert Plant a lansat o piesă alături de Alison Krauss, "High and Lonesome"

Albumul cel nou al lui Robert Plant şi Alison Krauss va sosi pe 19 noiembrie prin Rounder Records şi poartă numele de "Raise the Roof". Predecesorul său din 2007, "Raising Sand" a câştigat 6 premii Grammy şi a primit discul de platină, deci e clar că aşteptările sunt foarte mari. Noul disc este o culegere de piese de la legende muzicale şi eroi necunoscuţi din zona folk-ului, a muzicii blues şi soul. Toate interpretate de Plant şi Krauss.

Noul single, "High and Lonesome" are ceva de western, este o melodie country la care ar râvni orice trailer de film american care se respectă. Vocea lui Plant îţi dă fiori de la primele cuvinte cântate şi chiar la 73 de ani artistul încă mai are forţa vocală să te "ridice la luptă". Vocea sa este excelent mixată cu cea a lui Alison Krauss şi avem şi un efect interesant pe voci şi instrumente care le aduce în 2021, le face puţin mai bluesy.

"Raise the Roof" are următorul tracklist:

01. Quattro (World Drifts In)

02. The Price Of Love

03. Go Your Way

04. Trouble With My Lover

05. Searching for My Love

06. Can't Let Go

07. It Don't Bother Me

08. You Led Me To The Wrong

09. Last Kind Words Blues

10. High And Lonesome

11. Going Where the Lonely Go

12. Somebody Was Watching Over Me

Krauss este o forţă a muzicii americane bluegrass şi country, cu 27 de premii Grammy la activ, deci era artistul ideal cu care Robert Plant să intre în această zonă. Sesiunile lui "Raise the Roof" au fost înregistrate la Sound Emporium Studios din Nashville şi au început la final de 2019. S-au încheiat cu puţin timp înainte de lockdown. Vom auzi coveruri şi reinterpretări după artişti ca Merle Haggard, The Everly Brothers, Calexico şi mulţi alţii. Solistul Led Zeppelin a vrut să iasă din zona de confort cât mai mult.

Pe acest disc vom auzi artişti la tobe, clap, bas, mellotron, bas hofner, acordeon bas şi alte instrumente. În acest an Robert Plant a dezvăluit că are o colecţie de piese nelansate şi scrisori care vor vedea lumina zilei doar după moartea sa. Între timp în ultimii ani s-a tot judecat cazul de plagiat Led Zeppelin "Stairway to Heaven", adăugând la controversa din jurul legendarei piese.