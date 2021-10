Irina Rimes și Grasu XXL lansează "Pentru totdeauna", versiunea în limba română a piesei "Navsegda" (Навсегда)

"Navsegda" (Навсегда), cel mai recent single în limba rusă al Irinei Rimes, va beneficia și de o versiune în limba română, spre încântarea fanilor care i-au sugerat această idee pe Instagram. Titlul piesei cu versuri traduse este "Pentru totdeauna" și marchează prima colaborare a artistei cu Grasu XXL.

Irina Rimes a povestit recent cum a luat naștere acest single în limba rusă. Potrivit artistei, piesa s-a concretizat foarte rapid, într-o sesiune de înregistrări ce nu a avut niciun brief.

"Ultima sesiune foarte mișto pe care am avut-o a fost cu Alex Cotoi, a ieșit o piesă în limba rusă (Навсегда), și n-am avut brief, nu ne-am propus, n-am făcut nimic. Pur și simplu am citit niște versuri de la Dara și-am zis: <<Vai, ce frumos s-ar potrivi>>. Și el a făcut în 20 de minute un instrumental, și în 30 de minute piesa era gata. Și cumva a mișcat piesa asta în jurul ei atâtea lucruri, că de la sine a început să se materializeze lansarea ei", a povestit Irina în podcastul Hope and Homes for Children.