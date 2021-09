Premieră la Masked Singer 2021: un personaj s-a demascat singur, înainte de votul final

Show-ul a debutat în forță cu o premieră. Unul dintre personaje s-a văzut nevoit să își dea masca jos din cauza căldurii și disconfortului creat. Astfel, înainte de votul final care marca eliminarea personajului de pe ultimul loc, jurații și telespectatorii au avut o surpriză. Bufnița s-a demascat singură. Dar până să aflați ce personalitate se afla sub mască, găsiți mai jos rezumatul primei ediții.

Masked Singer 2021 se va bucura de prezența a 16 vedete costumate. Opt personaje s-au duelat în prima emisiune a noului sezon pentru a-și asigura un loc în etapa următoare. Perechile au arătat astfel: Muma Pădurii vs. Fluturele, Pufosul vs. Șaorma, Albina vs. Papagalul și Cameleonul vs. Bufnița.

Cele opt măști au adus pe scenă momente pline de energie. Au dansat cu entuziasm și au interpretat piese ca "Bunica bate toba" (Muma Pădurii), "Rise Like A Phoenix" (Fluturele), "Big Big World" (Pufosul), "Constantine, Constantine" + "Kiss Kiss" (Șaorma), "Alive" (Albina), "Ayy Macarena" (Papagalul), "I'm Too Sexy" (Cameleonul) și "My Way" (Bufnița).

Înainte de a urca pe scenă, fiecare mască a oferit celor patru detectivi, Mihaela Rădulescu INNA, Alex Bogdan și Horia Brenciu, o serie de indicii care să-i ajute să descopere cine se ascunde de fapt în interiorul ei. Cu toate acestea, detectivii au avut de furcă încercând să ghicească cine se află în spatele măștii.

Indiciile oferite de Bufniță:

"Nu aparatele astea moderne m-au făcut cunoscut, dar trebuie să recunosc...v-au făcut să mă iubiți. Nu întâmplător am fost inclus în grupul select al bufnițelor înțelepte. Reușesc să electrizez cu orice apariție a mea. Bărbații îmi cunosc puterea, femeile mi-o descoperă pe parcurs. Și nu au fost puține, credeți-mă pe cuvânt. Am devenit prada din care s-au hrănit cu nesaț toți gazetarii. Nu mi-a păsat niciodată cât am cheltuit. Frumusețea unei femei nu are preț. Am vrăjit și m-am lăsat vrăjit, iar în capcana asta am picat mereu cu bună știință".

Părerile juraților despre Bufniță

Bufnița a interpretat piesa lui Frank Sinatra, "My Way". Mihaela Rădulescu s-a declarat emoționată de moment și a dedus că sub mască se ascunde o personalitate care și-a încheiat de mult cariera.

"Simt că e cineva pe care l-am iubit toți pe vremuri și de care știm cu toții".

Horia a fost de părere că personajul a creat unul dintre cele mai frumoase momente de la Masked Singer. Juratul a mărturisit că s-a gândit la Alexandru Arșinel sau Rică Răducanu.

Alex Bogdan a fost de părere că ar putea fi Cristian Țânțăreanu.

INNA nu a mai apucat să își spună părerile deoarece Bufnița nu a mai rezistat sub greutatea măștii. Personajul a fost interpretat de Ilie Năstase, unul dintre cei mai importanți tenismeni și primul român care a cucerit un titlu de Grand Slam.