Încep preselecțiile pentru cel de-al 12-lea sezon "Românii au talent"

În luna septembrie, caravana preselecțiilor va trece prin toată țara în căutarea curajoșilor care vor să fie văzuți de cei de acasă: 8 septembrie, Constanța (Hotel Oxford), 10 septembrie, Galați (Hotel Ibis Styles Dunărea Galați), 12 septembrie, Iași (Hotel Unirea), 17 septembrie, Timișoara (Hotel Ibis Timișoara City Center), 19 septembrie, Cluj (Hotel Golden Tulip Ana Dome), 21 septembrie, Brașov (Hotel Kronwell).

Pe 25 și 26 septembrie, la World Trade Center, în București va fi ultima oprire a caravanei și ultima șansă pentru cei mai talentați să facă parte din distribuția celui de-al 12-lea sezon.

Înainte de întâlnirea cu echipa căutătorilor de talente, viitorii concurenți trebuie să se înscrie în competiție. Trebuie urmat un singur pas: completarea formularului disponibil pe site-ul emisiunii.

Ediția anterioară a show-ului "Românii au talent" a fost câștigată de Ana-Maria Mărgean, concurenta care a impresionat publicul cu numere de ventrilocie. Ana-Maria i-a cucerit pe jurați cu abilitatea de a cânta perfect pe mai multe voci, mai ales că unele dintre ele se auzeau din gura aproape de tot închisă. Acest talent a convins-o pe Andrea care a apăsat butonul Golden Buzz și a trimis-o pe Ana-Maria direct în semifinale.

De acolo, parcursul adolescentei a fost ireproșabil, reușind să câștige marele premiu în valoare de 120.000 de euro. Ana-Maria le-a transmis un mesaj acelora care încă nu și-au găsit curajul să se înscrie:

"<<Românii au talent>> a fost mai mult decât o experiență de viață, a fost un proiect care m-a ajutat să mă descopăr pe mine și să mă las cunoscută de către toți cei de acasă. A fost ocazia de a cânta și de a mă bucura de prezența pe scenă. Visul meu a început de la preselecții; toate sacrificiile (orele de canto și ventrilocie, studio, competiții) fuseseră deja răsplătite prin faptul că am trecut de preselecții și eram acceptată să particip la un show de talente de acest calibru. Așa că atunci când am auzit că încep pregătirile pentru sezonul 12, am avut un singur gând - să le spun tuturor să nu rateze ceea ce poate fi șansa vieții lor. Dacă eu am putut, oricine poate, cu muncă, determinare, cu siguranță vor ajunge acolo unde-și doresc".