Coloana sonoră a jocului FIFA 22 este acum disponibilă: 120 de piese într-un playlist variat

Swedish House Mafia a fost un grup de muzicieni house înfiinţat în 2008 şi dizolvat în 2013. Trupa e formată din DJ-ii Axwell, Steve Angello şi Sebastian Ingrosso. Ei s-au reunit pentru un set surpriză la închiderea lui Ultra Music Festival în Miami în 2018. De atunci nu au mai dat semne că ar pregăti ceva nou. După despărţirea care a venit la Ultra Miami în martie 2013 Angello a lucrat solo, iar Axwell şi Ingrosso au fondat duo-ul Axwell & Ingrosso.

Pe 15 iulie 2021 venea şi surpriza: trupa s-a reunit şi a scos un single nou, "It Gets Better". Acest track de un house pur primeşte un videoclip înfricoşător, plin de figuri întunecate care dansează perfect sincronizate. E ca un soi de Chemical Brothers dacă i-ai scoate toate "floricelele" şi ai păstra doar linia melodică de bază. Vocea se pliază la fix pe acest track, iar crescendo-ul specific house şi trance va marca mai mult ca sigur toate petrecerile din această vară.

Totuşi acel buildup nu duce spre un drop, ci spre o secţiune sacadată anti climactică. Urmează un set de sample-uri vocode, un bas care domină fundalul şi câteva sample-uri în egală măsură provocatoare de fiori ca şi clipul. La final apar chiar cei 3 DJi renăscuţi dintr-o mare de cabluri. Reuniunea trupei a fost consfinţită de apariţia pe coperta revistei Billboard Magazine, dar şi de un super gig, în cadrul emisiunii "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" de pe 19 iulie.

Swedish House Mafia a lansat pe parcursul carierei hituri precum "One (Your Name)", "Don't You Worry Child", "Miami 2 Ibiza", dar şi "Save the World".

Steve Angello a declarat următoarele despre reuniune:

Am petrecut ceva timp împreună şi în timpul pandemiei. Singurul lucru pozitiv la pandemie e că am primit un an. Aşa că am intrat în studio, ne-am apucat de treabă şi am tunat sintetizatoarele. Şi avem ceva ce iubim şi simţim că este super unic şi în mod special unic pentru noi şi ceva ce ne reprezintă. Toată această nouă muzica este uimitoare.

Ultimul LP al artiştilor a fost "Until Now" din 2021, iar acum ni se pregăteşte un album numit "Paradise Again", care va sosi pe final de 2021 prin noua casă de discuri a artiştilor, Republic.