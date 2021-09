Eminem apare pe o nouă piesă pentru coloana sonoră a lui "Venom 2", "Last One Standing"

"Venom 2" sau mai bine zis "Venom: Let There be Carnage" are premiera pe 1 octombrie 2021 în SUA (15 octombrie în România) şi îi pune faţă în faţă pe Tom Hardy în rolul lui Eddie Brock/ Venom şi pe Woody Harrelson în rolul lui Carnage. Woody joacă de fapt rolul unui criminal în serie, care îl muşcă pe Eddie Brock, venit în calitate de jurnalist pentru a îi lua un interviu celui încarcerat. Odată cu sângele lui Brock ajunge în criminal şi ADN-ul lui Venom şi astfel ia naştere un alt simbiot, Carnage.

Pe 30 septembrie a apărut piesa "Last One Standing", de pe coloana sonoră a filmului, o melodie a lui Skylar Grey, pe care apar şi Polo G, Mozzy şi Eminem. Marshall intră pe vers la minutul 2:30 cu un stil sacadat adoptat pe ultimele 3 albume, convertit apoi în acel flow care a intrat în Cartea Recordurilor. Piesa e destul de romantică şi cuminte pentru un soundtrack de film cu anti eroi şi cu tentă horror. "Venom" era ceva mai muşcătoare acum 3 ani.

Eminem a mai colaborat cu Skylar Grey pe hitul "I Need a Doctor", pe care apărea şi Dr. Dre cu fix 10 ani în urmă. În 2016 i-am găsit din nou pe Em şi Skylar pe un track apreciat, "Kill For You". Eminem a fost subiect de ştiri în ultima lună după ce a deschis lanţul de restaurante Mom's Spaghetti în Detroit şi a surprins fanii pe 29 septembrie servindu-i chiar el la tejgheaua localului.

Numele restaurantului este inspirat de versurile hitului din 2002 "Lose Yourself", care a apărut pe coloana sonoră a filmului "8 Mile". Ultimul album al rapperului este "Music to be Murdered By", care a fost lansat în ianuarie 2020 şi a inclus apreciatul single "Godzilla" cu un flow fantastic.