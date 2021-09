Elton John a lansat piesa "After All", colaborare cu Charlie Puth - AUDIO

"After All" poartă amprenta lui Sir Elton John şi aerul acela de "imn mare pentru arene" care l-a consacrat pe parcursul deceniilor. Acest single va apărea pe viitorul LP al muzicianului, "The Lockdown Sessions", care va debuta pe 22 octombrie prin casa de discuri EMI. Este materialul discografic cu numărul 32 pentru flamboiantul artist, iar colaborările abundă cu nume precum Miley Cyrus, Lil Nas X, Young Thug, Gorillaz, Dua Lipa, Andrew Watt şi Stevie Wonder.

Melodia sună foarte cinematic, a final de film şi are acel optimism şi acea doză de iubire pierdută şi regăsită care ar aduce-o pe coloana sonoră a unui "The Greatest Showman" de exemplu. Şi-ar găsi loc cu uşurinţă şi pe Broadway. John a descris astfel colaborarea cu Charlie Puth:

În cazul lui "After All" Charlie şi cu mime eram în studio doar noi doi. Are un studio mic acasă, cu sintetizatoare, tastaturi şi Pro Tools. Eu am cântat la pian electronic şi am compus melodia, iar Charlie a scris versurile rapid. E foarte rapid Charlie, am avut o chimie uimitoare în studio.

Puth a declarat că îl admiră pe compozitor şi că e incredibil modul în care melodiile şi acordurile îi vin imediat când se pune la pian. Viitorul LP semnat Elton a fost înregistrat pe parcursul a 18 luni şi s-a născut după ce legenda britanică a trebuit să pună în standby turneul Farewell Yellow Brick Road din cauza pandemiei. John şi Puth vor apărea împreună pe scenă la evenimentul Global Citizen din Paris, care are loc pe 25 septembrie.

Va fi un eveniment caritabil ce ţine 24 de ore şi aduce împreună lideri globali şi cei mai mari artişti. Scopul este de a colecta fonduri pentru a eradica sărăcia şi a proteja mediul. Între timp un remix all colaborării dintre Elton şi Dua Lipa, "Cold Heart" a luat cu asalt topurile din UK şi SUA.