Două vedete părăsesc Masked Singer România în ediția de pe 23 septembrie

De la ora 21:30, la Masked Singer România, vedetele pun pe masă cea mai valoroasă carte în încercarea de a avansa în competiție. Șaorma, Albina, Fluturele, Muma Pădurii, Cameleonul, Pufosul și Papagalul cântă, dansează și fac tot ce le stă în putere ca identitatea lor să nu fie descoperită de detectivi.

În ediția din această săptămână, miza este dublă: două vedete vor părăsi competiția. Pentru a le întinde o mână de ajutor, măștile vor oferi un extra indiciu: un secret neștiut din viața lor.

Muma Pădurii: "Mi-am antrenat abilitățile în așa fel încât să vă vrăjesc și să vă atrag de partea mea"

Un personaj de poveste le-a dat mari bătăi de cap detectivilor edițiile trecute: Muma Pădurii. Dacă după primul moment, cei patru au spus că sub mască se poate afla Bogdan Stelea, Maia Morgenstern sau chiar doctorul Cristian Andrei, în această săptămână Muma mărturisește că teoriile lor au distrat-o foarte tare:

"M-am distrat tare data trecută. Credeți că detectivii ăștia au senzația că știu cine se află sub mască? Ce naivi! Săptămâna aceasta am pregătit o piesă care să-mi pună în valoare seducția. Da, ați auzit bine, seducția e punctul meu forte. Mi-am antrenat abilitățile în așa fel încât să vă vrăjesc și să vă atrag de partea mea. Sunt vrăjitoare, dar dansul, muzica, lumina reflectoarelor, m-au urmărit pe tot parcursul basmului meu. Gata cu vrăjeala, Muma Pădurii se întoarce! Să dăm drumul la magie!", va spune aceasta înainte de a intra pe scena Masked Singer România.

Ce vedetă a ieșit de sub mască în ediția trecută

Opt personaje s-au duelat în cea de-a două rundă a noului sezon pentru a-și asigura un loc în etapa următoare. Perechile formate au fost Pisica vs. Oul Dragonului, Gheișa vs. Steaua, Pinguinul vs. Emoji și Robotul vs. Șarpele.

În urma duelurilor, patru personaje riscau să ocupe ultimul loc în clasament: Pisica, Steaua, Emoji și Șarpele. După a doua rundă de vot, personajul care a fost eliminat și, prin urmare, demascat a fost Emoji. Găsiți detalii despre identitatea sa aici.