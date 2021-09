Alina Eremia are COVID-19; Ce i-au transmis Smiley și Roxen

Alina Eremia și-a informat fanii că se află de câteva zile în autoizolare și că starea ei de sănătate este bună. Înainte de a contracta virusul Sars-CoV-2, artista a avut o bronșită, care i-ar fi slăbit sistemul imunitar.

Alina Eremia: "Din fericire, am o formă ușoară"

"Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal. Aveam o bronșită care îmi dădea bătăi de cap de două săptămâni, așa că pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul. Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară", a detaliat Alina într-o postare pe Instagram.

În urma publicării acestui mesaj, Alina a primit mai multe mesaje de susținere din partea colegilor de breaslă. Smiley a încurajat-o spunându-i că "Va fi bine!", iar Roxen i-a transmis "Sănătate muultă!!!". Același mesaj l-a primit și din partea Addei, Minelli scriindu-i pe Instagram: "Get well soon".

Alina Eremia a fost recent premiată în cadrul The Artist Awards. Discul ei lansat anul trecut, "Deja Vu", a câștigat în categoria Best Album. Artista se află, de asemenea, pe coperta numărului de septembrie al Alist Magazine.

Săptămâna trecută, Alina a lansat piesa "Cerul Roșu". Melodia a fost compusă de artistă împreună cu Theea Miculescu și va beneficia în curând de un videoclip.

Încă de mică, Alina Eremia și-a făcut demonstrat talentul reprezentând România la Eurovision Junior cu "Țurai". În 2011, artista a fost aleasă, în urma unui casting, să facă parte din LaLa Band și, în același timp, să fie protagonista serialului "Pariu cu Viața". Din 2012, ea a decis să se ocupe de cariera solo și a lansat numeroase piese ce au devenit hituri. Printre cele mai îndrăgite și apreciate melodii ale artistei se numără: "A fost o nebunie", "Doar noi" feat. Mark Stam, "Tatuaj", "Poartă-mă", "De sticlă", "Vorbe pe dos", "69".