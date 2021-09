Pe 10 septembrie, SuperStar România începe la PRO TV cu un moment viral, apreciat de Smiley

Timp de o oră Smiley, Carla's Dreams, Raluka şi Marius Moga vor cânta pe scenă principală de la UNTOLD în prima zi a festivalului. Ei vor prefaţa astfel emisiunea care debutează pe 10 septembrie de la ora 20:30 pe PRO TV, urmată de încă un episod pe 11 septembrie de la ora 20:00. Atunci vor fi cunoscuţi concurenţii de către privitori, iar unii dintre ei vor începe drumul spre marele trofeu.

Juraţii vor cânta cu o zi înainte la UNTOLD cele mai cunoscute piese la lor, dar şi o piesă în premieră, una realizată în colaborare. Concertul începe de la ora 18:00 şi va fi transmis live pe paginile PRO TV şi VOYO, iar imagini în premieră vor putea fi văzute şi pe conturile de pe reţelele de socializare ale show-ului.

SuperStar România are la bază formatul internaţional "Idol", precum "American Idol" sau "Pop Idol", iar prima emisiune "Pop Idol" se difuza în Marea Britanie încă din 2001. Formatul avea să fie preluat în peste 55 de ţări. Printre concurenţii deveniţi mari muzicieni prin intermediul acestor show-uri se numără Kelly Clarkson, Carrie Underwood şi Adam Lambert.

În România SuperStar îi are ca juraţi pe Carla's Dreams (jurat la X Factor în sezoanele 6, 7, 8), alături de Marius Moga (Vocea României, The Voice Kids). În juriu se află şi Smiley, jurat la Vocea României şi prezentator din culise la Românii au Talent. Raluka completează cvartetul, ea fiind pentru prima oară jurat la un show de talente. Are totuşi "nas", deoarece ea a descoperit-o pe Irina Rimes. Raluka este cunoscută pentru hiturile lansate cu DJ Sava, piese precum "Aroma", "Aer", "Love You" şi "I Like the Trumpet".

UNTOLD 2021 se desfăşoară între 9 şi 12 septembrie la Cluj-Napoca, reunind peste 200 de DJi, artist şi trupe de renume. Printre ei se număra David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Parov Stelar şi mulţi alţii.